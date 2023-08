Schlinz in Altengamme: Umbau eines Priels - Antworten direkt auf der Baustelle

Bauarbeiten an der Schlinz in Altengamme.

Altengamme. Die Schlinz, ein etwa 1000 Meter langer Priel am Altengammer und Neuengammer Hauptdeich, wird im Auftrag der Stiftung Lebensraum Elbe renaturiert. Deshalb sind seit Juni schwere Baufahrzeuge im Einsatz. Die Stiftung will nun die Anwohner informieren und bietet eine Baustellenführung an.

Am Donnerstag, 10. August, 17.30 Uhr, erläutert Projektmanager Gerwin Obst Interessierten die Baumaßnahme und gibt Einblick in die Arbeit der Stiftung Lebensraum Elbe. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Neuengammer Elbdeich. Interessierte werden um Anmeldung per E-Mail gebeten: ich-mach-mit@stiftunglebensraumelbe.de.

Priel wird umgebaut: Baustellenführung für Anwohner

Der Priel in den Altengammer Elbwiesen wird in zwei Abschnitten auf einer Länge von 700 Metern verbreitert, verschwungen und von Steinen befreit. Die Ufer werden abgeflacht und der Priel wird auf einer Länge von rund 500 Metern bis zu 25 Meter vom Deich weg verlegt – ein Plus für die Deichsicherheit. Dabei wird ein ehemaliger Teich integriert.

Der Oberboden muss größtenteils entsorgt werden: Darin befinden sich, wie überall entlang der Elbe, Dioxine und andere Schadstoffe. Sie wurden von der Elbe ins Vorland gespült, stammen unter anderem aus der Zeit der DDR.

Naturnahe Gestaltung, damit sich mehr Tiere und Pflanzen ansiedeln

Im Mündungsbereich ist der Priel am breitesten, in Richtung Borghorst wird er immer schmaler. Das soll auch so bleiben, obwohl der Priel an einigen Stellen deutlich verbreitert wird. Im Mündungsbereich wird seine Breite von derzeit rund zehn Metern in etwa verdoppelt. Am schmalen Ende des Priels wird das Gewässer von Bauarbeitern nur minimal vertieft und etwas verbreitert.

Den Verantwortlichen der Stiftung geht es um eine naturnahe Gestaltung, damit sich mehr Tiere und Pflanzen ansiedeln. Die Steinufer der Schlinz seien nicht nur überflüssig, sondern würden die Natur auch aus dem Gleichgewicht bringen. Dort siedle sich gern die Schwarzmundgrundel, ein invasiver Raubfisch an. Er frisst kleinere heimische Fische und nimmt anderen Fischen auch Nahrung weg.

Maßnahme kostet 1,6 Millionen Euro

Etwa 1,6 Millionen Euro kostet die Renaturierung, die von der Stiftung bezahlt wird. Die Flächen, über die sich der Priel erstreckt, gehören der Stadt Hamburg und dem Energiekonzern Vattenfall, der im Zuge des Ausgleichs für das Kohlekraftwerk Moorburg in Altengamme Grund erwarb.

Die Bauarbeiten sollen im September beendet werden. Weitere Infos finden sich im Internet: stiftung-lebensraum-elbe.de.