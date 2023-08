Amateurfußball Hamburg: Altengamme „Veer“ - Auf Meisterschaft folgt eigener Podcast

Altengamme. Am südöstlichsten Zipfel von Hamburg verzaubert der SV Altengamme die Fans des Amateurfußballs, ist Frank Lüngen überzeugt. Denn selbst in Kirchwerder schwärmte sein Nachbar am Norderquerweg ihm immer wieder von dem Verein vor. Vor allem die „Veer“, wie die vierte Herrenmannschaft genannt wird, hatte es ihm angetan.

Also wurde auch Frank Lüngen neugierig und wollte die Jungs unbedingt mal kennenlernen. Und er war direkt überzeugt: Das ist so lustig was ihr macht, das müsste man doch in einem Podcast festhalten, lautete die Idee. „Ich finde Amateurfußball großartig, und das muss auch mal belohnt werden“, meint Frank Lüngen, dessen Herz vor allem auch für die Borussia aus seiner Heimat Mönchengladbach schlägt.

SV Altengamme: Vierte Herren nimmt nach Meistertitel Podcast auf

Seit der Coronazeit, in der Stadion- oder auch Kneipenbesuche gemeinsam mit Kumpels auf einmal nicht mehr möglich waren, wird in seinem Podcast „Fohlenstammtisch“ über die Borussia gefachsimpelt. Mittlerweile hat der gebürtige Rheinländer davon knapp 100 Folgen produziert und in anderen Podcasts auch noch weitere Themen bearbeitet. „Ich bin überzeugter Podcaster und glaube, dass viele Menschen heute Podcasts hören“, sagt Frank Lüngen.

Alexander Kröger (v.l.), Dennis Kahl, Christian Larisch, Philip Alpen und Henning Barsch bei der Podcast-Aufzeichnung.

Foto: Frank Lüngen

Also kommt nun auch noch ein Podcast über den SV Altengamme hinzu. Unter dem Titel „Ein Leben für das Dorf und meinen Verein“ erzählen Spieler, Trainer und Betreuer über die Meisterfeier nach dem Aufstieg in die Kreisliga sowie Geschichten über die Mannschaftsfahrt nach Mallorca, die jedes Jahr im Mai gemeinsam mit der 1. Herrenmannschaft ansteht, wie Kapitän Dennis Kahl berichtet.

Aufzeichnung in der Küche mit Bier und „Pfeffi“

Er gehörte ebenso zu dem Kreis, der vor einiger Zeit in der Küche von Frank Lüngen am Norderquerweg den Podcast aufnahm, wie Trainer Christian Larisch, SVA-Urgestein Philip Alpen aus der 1. Herren, Betreuer Hennig Barsch und Torwart Alexander Kröger.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ebenso durften auch das ein oder andere Bierchen und auch „Pfeffi“ (Pfefferminz-Schnaps) dabei nicht fehlen. „Gerade am Tresen, in der dritten Halbzeit, da liegt unsere größte Stärke“, weiß Kapitän Dennis Kahl.

Podcast hatte innerhalb weniger Tage mehr als 200 Hörer

Die Gemeinschaft und dass die Jungs sich nicht so ernst nehmen, habe Frank Lüngen besonders gut gefallen, erklärt der 56-Jährige. Der Podcast sei in jedem Fall eine schöne Erinnerung an die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Damit wird aus der „Veer“ nun die dritte Herren. In der neuen Saison soll der Spaß weiterhin im Mittelpunkt stehen. „Und wenn es gut läuft, ist das gesicherte Mittelfeld drin“, meint der Kapitän.

Der lockere Schnack über die Besonderheiten des Vereins und die Party-Qualitäten der Mannschaften scheinen zu gefallen: Nach wenigen Tagen hatte der Podcast schon mehr als 200 Hörer erreicht. Und das, ohne groß Werbung gemacht zu haben, wie Frank Lüngen erklärt. Er ist überzeugt, dass sich noch zwei, drei weitere Themen finden lassen, über die sich in einem Podcast mit den Jungs vom SV Altengamme schnacken lässt. Und auch die Jungs seien dem „nicht abgeneigt“, sagt Dennis Kahl. Eine Fortsetzung des Podcasts ist daher keineswegs ausgeschlossen.

Zu finden ist der Podcast auf allen gängigen Portalen wie Spotify, Amazon Music oder Apple Podcasts.