Explosionen: Nahe der Elbe hat es die Polizei am Sonntag krachen lassen

Explosionsgeräusche haben Anwohner in Altengamme in der Mittagszeit gehört. Was war da los? Es gibt eine erstaunliche Erklärung.

Explosionen in Altengamme Nahe der Elbe hat es die Polizei am Sonntag krachen lassen

Altengamme. An der Elbe, aber auch bis in den Horster Damm waren am Sonntag, 23. Juli, in der Mittagszeit Explosionsgeräusche in Altengamme zu hören. Das sorgte bei den Anwohnern für Diskussionen. Auf Facebook wurde gerätselt. Ein Nutzer berichtete, dass manchmal auf dem Polizeiübungsgelände Munition gesprengt würde – allerdings eher donnerstags am Vormittag, nicht sonntags.

Die Nachfrage unserer Redaktion bei der Polizei Hamburg konnte das Rätsel lösen: Tatsächlich sind auf dem Übungsgelände nahe der Diensthundeschule am Borghorster Hauptdeich großformatige Knallkörper („Polenböller“) von Sprengmeistern der Polizei kontrolliert zur Explosion gebracht worden.

„Polenböller“ am Sonntag auf Übungsgelände gesprengt

Die Böller sollen Besuchern des Fußballspiels FC St. Pauli gegen Hapoel Tel Aviv (3:0) abgenommen worden sein, das am Sonnabend in dem Stadion des Kultclubs am Millerntor ausgetragen wurde. „Das Gefahrenlager sollte schnell geräumt und die pyrotechnischen Gegenstände schnell entsorgt werden, deshalb kam es zu den Sprengungen, die für einen Sonntag eher ungewöhnlich sind“, sagte ein Mitarbeiter des Lagedienstes der Polizei .