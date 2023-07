Haus Anna Elbe: Fokus auf Café und Feriengäste

Tatiana und Stefan Timmann haben in ihrem Hufnerhaus in Altengamme eine herausfordernde Zeit hinter sich. Was das Paar nun plant.

Tatiana und Stefan Timmann in ihrem Hof-Café, in dem sie auch eine Ecke mit regionalen Produkten eingerichtet haben.

Altengamme. Das Leben von Tatiana und Stefan Timmann glich in den vergangenen Jahren einer Achterbahnfahrt. Nachdem sie 2019 mit ihrem „Haus Anna Elbe“ in die erste richtige Saison starteten, dort Feriengäste beherbergten, Café-Gäste bewirteten und Dutzende Feiern ausrichteten, herrschte mit Beginn der Corona-Pandemie ab Frühjahr 2020 plötzlich Stillstand in dem denkmalgeschützten Hufnerhaus am Altengammer Hauptdeich 82.

Seitdem ging es stets auf und ab, folgten auf erste Öffnungsschritte wieder Einschränkungen. Auch im vergangenen Winter sei die Buchungslage plötzlich eingebrochen. So einen abrupten Rückgang habe das Paar vorher noch nicht erlebt, resümiert Stefan Timmann. Vielleicht seien die Menschen aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage zurückhaltender geworden, kann der 43-Jährige nur mutmaßen. Sie seien nicht die einzigen Anbieter von Ferienwohnungen gewesen, die diese Erfahrung gemacht hätten. Das sei zum einen gut zu hören, aber eben auch beängstigend, gibt Stefan Timmann zu.

Café und Feriengäste stehen im Haus Anna Elbe im Fokus

Mittlerweile hätten die Buchungszahlen für ihre „Strandbude“, „Waldbutze“ oder „Schlummernest“ wieder zugenommen, auch in den Waldhütten wird übernachtet, „seit die Temperaturen wärmer geworden sind“, stellt Tatiana Timmann fest. Dennoch hat das Auf und Ab dem Paar zu denken gegeben. Daher haben sie sich dazu entschieden, einen Gang rauszunehmen, sich auf Feriengäste, ihr Café und ihre drei Kinder (7, 11, 13 Jahre) zu fokussieren. Mit gemütlichen Sofas und einer Vierländer Truhe soll es dort noch gemütlicher werden, verrät Tatiana Timmann.

Das Haus Anna Elbe am Altengammer Hauptdeich 82 ist mehr als 300 Jahre alt.

Das Hof-Café im Bauernhaus ist freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Frühstück, Kaffee und hausgemachten Kuchen und Torten gibt es jetzt auch eine Happy Hour: Von 16 bis 18 Uhr wird Lillet Wild Berry, Aperol Spritz, Wein und Sekt ausgeschenkt. „Eine schöne Gelegenheit, um den Feierabend oder das Wochenende einzuläuten“, meint Stefan Timmann. In einer Ecke des Cafés gibt es nun auch einen kleinen Hofladen mit Kunst, Kunsthandwerk und Spezialitäten aus den Vier- und Marschlanden und Bergedorf, wie Honig oder Marmeladen.

Hofcafé kann nicht mehr exklusiv für Feiern gebucht werden

An vereinzelten Tagen können die Öffnungszeiten des Cafés noch abweichen, da es in diesem Sommer noch für geschlossene Gesellschaft gebucht ist, wie an diesem Freitag, 21. Juli. Auf Hochzeiten und andere Festlichkeiten wollen Tatiana und Stefan Timmann in der kommenden Zeit aber erstmal verzichten. „Man kann das Café nicht mehr exklusiv buchen, kleinere Gesellschaften im Rahmen des geöffneten Cafés sind weiterhin möglich“, erklärt Tatiana Timmann.

Auch kleinere kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Lesungen könnte es künftig geben. Und auch beim Tag des offenen Denkmals (10. September ab 10 Uhr) wird das Haus Anna Elbe dabei sein und eine Führung anbieten.