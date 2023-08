SC Vier- und Marschlande: Kicker-Quartett überzeugt beim Elbe Triathlon

D-Jugendliche vom SC Vier- und Marschlande tauschten den Fußball gegen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Was sie in Allermöhe erlebten.

Allermöhe. Eigentlich ist der Fußball für die Jungs das Allergrößte. Doch Oscar Partschefeld, Emil Reimers, Arne Soyka und Matti Engel, alle vier D-Jugend-Kicker beim SC Vier- und Marschlande (SCVM), können auch anders. Das Quartett nahm am vergangenen Sonntag am Elbe Triathlon teil und bewies so seine sportliche Vielseitigkeit.

In der Konkurrenz der Schüler B mussten 200 Meter Schwimmen, fünf Kilometer auf dem Rad und ein Laufkilometer absolviert werden. Matti Engel, gerade erst elf Jahre alt geworden, belegte am Ende den zweiten Platz und war damit deutlich besser als manch „gelernter“ Triathlet der Altersgruppe.

SC Vier- und Marschlande: D-Jugend-Kicker beweisen sportliche Vielseitigkeit

Zwar wurden die drei Erstplatzierten wegen eines unverschuldeten Fehlers auf der Radrunde disqualifiziert, doch das schmälert keinesfalls die Leistung des SCVM-Kickers, der nach 22:29 Minuten vollkommen erschöpft im Ziel ankam.

Es war bereits der vierte Triathlon für den Mannschaftskapitän der 3. D-Jugend, die am Sonnabend, 2. September, bei Concordia zum ersten Pokalspiel antreten muss. Und auch seine Mannschaftskumpels vom SCVM boten starke Leistungen: Arne Soyka belegte den 15. Platz (26:12 Minuten), dahinter folgte Emil Reimers (26:43). Auf Platz 18 finishte Oscar Partschefeld (27:03).