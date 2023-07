Dove-Elbe: Verein Tampen Hamburg testet historisches Holzboot mit E-Motor

Allermöhe. Der maritime Kulturverein Tampen Hamburg feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Wolf Rüdiger Rust (78) blickt als Vorsitzender auf bewegte Jahre zurück, mit vielfältigen Projekten im Bereich Schifffahrt, Kunst, Kultur und Soziales: „Aktuell möchten wir wortwörtlich Jugendliche mit ins Boot holen. Unser vor einem Jahr gestartetes Projekt ‘Mit dem Jugendboot zur Nachhaltigkeit’ erlebt heute einen ersten Höhepunkt. Wir starten mit der ‘Sirius’ und dem E-Motor Torqueedo den ersten Probelauf auf der Dove-Elbe.“

Das teilweise bereits renovierte historische Holzboot aus den 1960er-Jahren bietet Platz für vier Personen. Mit seinem 4,80 Meter langen Rumpf und dem Zwei-kW-Motor (umgerechnet 4,72 PS) startet es fast lautlos vom Steg. Kapitän an Bord ist Rüdiger Rust, der tatkräftig von den Geschwistern Lenny (14) und Angelina (21) sowie deren Vater Ralf Hoppe (52) unterstützt wird.

Verein Tampen Hamburg legt Wert auf Nachhaltigkeit

Während der Vorsitzende bei dem Projekt in erster Linie Nachhaltigkeit und bewussten Umgang mit Ressourcen und Energie im Sinn hat, betont Lenny: „Ich wollte schon länger etwas auf dem Wasser machen. Hier kann ich mich richtig frei fühlen und die Natur genießen.“ Vor dem Probelauf war jedoch viel Arbeit an dem alten Holzboot zu leisten. Die alte Farbe wurde entfernt, das Holz lasiert und marode Stellen ausgebessert.

Beim Wiederanlegen an den Steg am Allermöher Deich stellten die „Seeleute“ fest, dass sie nicht an die Fender gedacht hatten, aufblasbare Schutzkörper, die zum Schutz der Außenhaut des Schiffes erforderlich sind. Das richtige Belegen der kleinen Klampen, an denen das Boot mit Seilen festgemacht wird, lernte Lenny vom erfahrenen Kapitän Rüdiger Rust.

Kapitän Rüdiger Rust mit Lenny, Angelina und Ralf Hoppe auf der Sirius beim Probelauf auf der Doverelbe.

Foto: Gabriele Kasdorff - Lauenburg

Mitglieder werden auf Bootsführerschein vorbereitet

„Der Verein hat 18 Mitglieder. Wir konnten während der Pandemie tatsächlich neue Mitglieder gewinnen, aber das reicht trotzdem nicht aus, um unsere vielen Ideen umzusetzen“, sagt Stefan Zahn (67), zweiter Vorsitzender, und fügt hinzu: „Insbesondere brauchen wir junge Menschen, die handwerkliches Geschick einbringen oder dieses unter Anleitung von Rüdiger erlernen möchten.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitarbeiten, lernen, mitgestalten, neue Projekte anschieben und Spaß auf dem Wasser – das sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die der Verein Tampen Hamburg anbietet. Rust fasst zusammen: „Die nachhaltige Nutzung von Ressourcen durch Reparatur, Instandsetzung und Pflege historischer Holzboote sowie der bewusste Umgang mit Energie und Natur, außerdem die praktische Handhabung der Boote und die Vorbereitung auf den Bootsführerschein – das können wir unseren neuen Mitgliedern bieten.“

Verein wünscht sich einen eigenen Anleger mit Bootshaus

Die derzeit aktiven Mitglieder sind unterschiedlichen Alters: etwa Chris Müller (47), der mit seinem dreijährigen Sohn John an fast jedem wöchentlichen Treffen teilnimmt. Oder Rentner Ernst Meyer (67), der sich mit einer Freundin vor dem Renteneintritt für den Verein entschieden hat, um aktiv zu bleiben.

Das Ziel des Vereins ist ein eigener Anleger mit Bootshaus und Gemeinschaftsraum sowie einer kleinen Werkstatt. Rüdiger Rust lädt alle Interessierten zum wöchentlichen Treffen, sonnabends ab 10 Uhr am Kaltehofe-Hinterdeich 25, ein. Dort ist Tampen Hamburg beim Wassersportverein Neumühlen zu Gast. Kontakt: Kaptein.ruedi@tampen-hamburg.de; Telefon 0176/80576597.