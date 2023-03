Spezialgärtnerei in Allermöhe: Start in Kameliensaison

In 30 Jahren wurden mehr als 700 Sorten zusammengetragen. Was die Sammlung von Michael von Allesch so besonders macht.

Michael von Allesch Spezialgärtnerei am Kurfürstendeich: Start in Kameliensaison

Allermöhe. Einst fing es als private Liebhaberei an. Doch seit Michael von Allesch die erste Kamelie aus Norditalien mit nach Hamburg gebracht hat, sind mittlerweile mehr als 30 Jahre vergangen. In der Zeit hat der Züchter eine der umfangreichsten Kameliensammlungen Deutschlands zusammengetragen: An die 700 verschiedene Sorten und Arten und ein Bestand von stets einigen Tausend Pflanzen sind mittlerweile in seiner Spezialgärtnerei am Kurfürstendeich 54 zu finden.

Auf etwa 1800 Quadratmetern Gewächshausfläche stehen die Pflanzen in allen Größen: Von der Jungpflanze bis zum Solitär, vom Bonsai bis zum Hochstamm. Besonders spezialisiert ist der Betrieb auf winterharte Kamelien. Das sind ausgesuchte Sorten, die auch hierzulande als Gartengehölz geeignet sind und durchaus Temperaturen von bis zu minus 20 Grad – oder auch darunter aushalten.

Kamelienblüte erreicht bald ihren Höhepunkt

Ursprünglich stammt die Pflanze aus Ostasien und zählt zur Familie der Teestrauchgewächse. Nach Europa gelangten die ersten Kamelien vermutlich im 16. Jahrhundert als Teepflanze importiert. Wegen ihrer schönen großen Blüten erlangte die Kamelie aber auch als Zierstrauch schnell große Beliebtheit.

In der Spezialgärtnerei hat die Kameliensaison nun begonnen: Demnächst erreicht die bis in den Juni andauernde Kamelienblüte in dem Gewächshaus von Michael von Allesch ihren Höhepunkt. Tausende Pflanzen stehen dann in voller Blüte. Etliche Kamelien gibt es ausgepflanzt in einem Schaugarten unter Glas zu sehen. Öffnungszeiten während der Ausstellungszeit bis Anfang Mai: dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Sonnabends von 14 bis 18 Uhr.