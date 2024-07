Themen: Dohnanyi am Freitag: Europa den Europäern +++ Leerlauf an Hamburgs Schulen +++ Wilhelmsburger Schüler kämpfen um Joel

Einseitiges Amerika-Bashing

5. Juli: „Dohnanyi am Freitag: Europa den Europäern. Hamburgs Altbürgermeister im Gespräch. Heute über einen Trump-Sieg“

Auch wenn die Kürze des Interviewformats zur Zuspitzung und Verknappung komplexer Sachverhalte zwingt, sollte einem klugen Kopf wie Herrn von Dohnanyi an Populismus grenzende Geschichtsklitterung nicht unterlaufen. Demokratische Präsidenten sind die Verursacher europäischen Leids und die Europäer nur Objekte und Statisten ihrer eigenen Geschichte? Wilson 1918/19: Es waren europäische Staaten inklusive des zaristischen Russlands, die im Zuge ihrer imperialistischen Expansionsbestrebungen aggressiv aufrüsteten, Krieg als Mittel zum Erreichen ihrer Ziele leichtfertig in Kauf nahmen und im Ersten Weltkrieg 1914–1918 das alte Europa zerstörten. Roosevelt 1945: Hitler-Deutschland überzog in seinem Größenwahn Europa mit dem Zweiten Weltkrieg 1939–1945, anfänglich unterstützt von der UdSSR, mit dem Hitler-Stalin-Pakt, ohne dass die europäischen Großmächte willens oder fähig waren, ihm frühzeitig seine Grenzen aufzuzeigen. Biden 2021/22: Der Ukraine-Krieg beginnt bereits mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 durch Putin. So sehr ich die Perspektive „Europa den Europäern“ teile, aber einseitiges Amerika-Bashing und die Verkennung von Ursache und Wirkung in der Geschichte ist dabei wenig zielführend.

Henning Joppen-Lück

Ein aufrüttelndes Lehrstück?

5. Juli: „Mit Harmonie ins EM-Halbfinale. Felix Magath über die Chancen der deutschen Mannschaft gegen Spanien“ und 4. Juli: „Der Kanzler fremdelt selbst mit dem Fußball. Freitag fallen zwei wichtige Entscheidungen für Deutschland – und für die Ampel-Regierung“

Vor 70 Jahren, am 4. Juli 1954, wurde Deutschland im Berner Wankdorf-Stadion Fußball-Weltmeister, ein Ereignis, das die Nation geradezu erlöste, die Bedrückungen des verschuldeten Krieges linderte, vom Gefühlsstau befreite, die Stimmung im Land schlagartig atmosphärisch aufhellte. F.C. Delius, Pastorensohn, der die Reportage Herbert Zimmermanns am Radio hörte, hat darüber eine wunderbare Erzählung geschrieben: „Der Tag, an dem ich Fußballweltmeister wurde“. 70 Jahre später und natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der ungeheuren Last der Nachkriegszeit, könnte ein Spiel wiederum, wenigstens vorübergehend, vom Alp der nicht enden wollenden Krisen befreien, das Land in eine bessere Stimmung versetzen. Felix Magath schreibt hierzu einen wunderbar ruhigen, unprätentiösen Gastbeitrag, äußerst einfühlsam, fern von allem Reißerischen. Er weiß, dass das Spiel gegen das spanische „Kreativkollektiv“ eine „Herkulesaufgabe“ ist, auch dass die Spanier nach Katar einen Entwicklungsvorsprung haben. Und er wägt sensibel die Möglichkeiten ab, spricht von „Qualität“ und „Harmonie“ der deutschen Mannschaft, vom Auftreten als „Einheit“. Ein ungeheuer wohltuend-loyaler Kommentar in allem. So wünscht man sich Sportjournalismus. Und hier schließt sich der Rahmen: Jan Dörner schreibt tags zuvor, die Mannschaft beweise, „wie Teamarbeit funktioniert“, Disziplin, die der Politik mangele, wobei „In der Vergangenheit (...) Erfolge der Fußballer indirekt auch immer der Bundesregierung genutzt“ hätten. Vielleicht wird das Spiel von Kroos, Musiala, Rüdiger und Co. ja zu einem aufrüttelnden Lehrstück für die politisch so desaströs Zerstrittenen in Berlin. Aus Beschämung durch eine außerordentliche Leistung könnte sich dort vielleicht ein Knoten lösen.

Dr. Ava Baldursdóttir

Hochachtung vor Lehrern

4. Juli: „Der Leerlauf an Hamburgs Schulen. Film gucken, Klasse aufräumen und Sportfest: In den Wochen vor den Ferien wird kaum noch gelernt. Warum eigentlich?“

Jedes Jahr der gleiche Vorwurf: Vor den großen Ferien werde nicht mehr richtig gelernt. Über das Schuljahr hinweg wird von zu viel Leistungsdruck, zu wenig Praxis und von Realitätsferne gesprochen. Aber wenn dann vor den Ferien fächerübergreifend, praxisnah und ganzheitlich gelernt wird in Form von Ausflügen, Filme schauen, Wettbewerben etc., heißt es, es würde gar nicht mehr richtig gelernt. Und sollten die Lehrer und Lehrerinnen die Klasse aufräumen? Sollten nicht die Schülerinnen und Schüler zur Verantwortung für ihre Umgebung und für die Klassengemeinschaft erzogen werden? Außerdem läuft auch ein Unterrichtsjahr nach einer gewissen Dramaturgie ab, indem gelernt, Spannung vor den Arbeiten und Prüfungen aufgebaut wird, die sich, wenn diese geschrieben und absolviert wurden, wenn die Zensuren gemacht sind, auch wieder abnimmt. Also: Hochachtung vor allen Lehrerinnen und Lehrern, die neben zusätzlichen Zeugniskonferenzen auch noch Exkursionen ausdenken und organisieren.

Claudia Schneider

Ist das vernünftige Politik?

5. Juli: „Wilhelmsburger Schüler kämpfen gegen Joels Abschiebung. Der Ghanaer ist im Nelson-Mandela-Gymnasium beliebt und hat beste Aussichten auf das Abitur. Seit seinem Geburtstag ist sein Aufenthalt in Deutschland gefährdet“

Ich bin entsetzt und fühle mich von unseren Behörden im Stich gelassen, wenn ein Mensch wie Joel, der unserer Gesellschaft in keiner Weise schadet – sondern eher nützen wird –, abgeschoben werden sollte. Dagegen können Demonstranten, die offen in Bild und Ton das Kalifat und die Scharia fordern, anscheinend ungehindert weiter ihr Unwesen treiben und die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben. Soll das vernünftige Politik sein?

Annelie Tietze

Ein geeignetes Strafmaß finden

3. Juli: „Tödliches Unfalldrama in der Innenstadt. 18-Jähriger verliert Kontrolle über 600 PS starken AMG-Mercedes. 39-Jähriger stirbt. Auto hinterlässt Schneise der Verwüstung“

Eine Katastrophe, dieses Drama. Wenn man an die Folgen denkt … Zwei Jahre Haft o. ä. (vielleicht auf Bewährung?) und Führerscheinentzug. Soll man das als Strafe bezeichnen? Vielleicht als abschreckende Warnung für andere? Wohl kaum! Denn man sieht sie immer wieder: junge Männer, die sich mit ihren protzigen Autos zeigen müssen. Unser Rechtsstaat ist da vollkommen überfordert. Denn das Strafrecht stammt zu großen Teilen noch aus einer Zeit, als die kriminellen Aktivitäten mit den heutigen nicht vergleichbar waren. Welcher 18-Jährige konnte sich schon ein Auto leisten? Oder denken wir an die vergewaltigten Frauen, die ein Leben lang mit dieser Tat leben müssen. Der Täter? Kann es eventuell erreichen, ohne Gefängnisstrafe davonzukommen. In unserem gestrigen Drama muss meiner Meinung nach aber nicht nur der Fahrer des Unfalls eine erhebliche Strafe erhalten. Auch der Vater sollte herangezogen werden. Einem Führerscheinneuling solch ein schwer beherrschbares Fahrzeug zu übergeben zeugt von Verantwortungslosigkeit.

Jürgen Frank

Neue Schilder reichen nicht

3. Juli: „Naturschutz: So will Hamburg die 10-Prozent-Marke erreichen. Umweltsenator reagiert auf Nabu-Kritik und kündigt kurzfristige Erweiterungen an“

Es reicht ja nicht aus, da ein paar neue Schilder aufzustellen. Naturschutzgebiete sollten sicher sein vor Holzentnahme, asphaltiertem Wegeausbau, Aufstocksetzung von Vogelbrutgebieten, frei laufenden Hunden usw. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn das in bestehenden Naturschutzgebieten eingehalten würde.

Paul Korf

