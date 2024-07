Themen: Wolfsgruß: Türkischer Botschafter einbestellt +++ Kleine Corona-Welle +++ Wasserstoff-Projekten droht Aus

An deutsche Werte anpassen

5. Juli: „Türkischer Botschafter wegen Wolfsgruß einbestellt“

Sehr geehrter Herr Erdogan, als deutsche Staatsbürgerin möchte ich, dass in meinem Land keine rechtsextremen Gesten in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Unsere Volksvertreter, die auch von mir gewählt wurden, sind daher legitimiert, auch in meinem Namen dieses zu kritisieren. Wenn Sie nun Ihrerseits die Rüge von Nancy Faeser kritisieren, muss ich Ihnen leider sagen: Die 13 Prozent deutschstämmiger Türken, die in Deutschland leben, müssen sich den deutschen Werten und Gepflogenheiten anpassen, so wie auch ich dies tun müsste, wollte ich als Deutsche in der Türkei leben.

Romy Körner

So werden Ängste geschürt

4. Juli: „Kleine Corona-Welle befeuert Angst vor Long Covid. Abwasser-Monitoring zeigt: Viruslast steigt deutlich. Warum Testen sinnvoll ist und was ein Hamburger Experte über Post Covid sagt“

Haben wir aus der jüngsten Vergangenheit nichts gelernt? Nun hat es Corona mal wieder auf Seite eins des Hamburger Abendblatts geschafft! Den Artikel und die Empfehlungen von Professor Schmidt-Chanasit kann man wie folgt zusammenfassen: Es gibt eine Erkältungs-/Grippewelle. Bleibt zu Hause, damit ihr andere nicht ansteckt. Genau das war vor der sogenannten Corona-Pandemie ganz normal und selbstverständlich. Warum nun der Corona-Aufmacher, der bei einigen Mitmenschen wieder unnötig Ängste schürt? Und allen, die jetzt wieder mit Maske herumlaufen, sollten wissen, dass es eher ihnen selbst schadet, als dass es andere schützt.

Carsten Nicolaisen

Strategie nicht verstanden?

4. Juli: „Hamburger Wasserstoff-Projekten droht Aus. Bund kappt überraschend die Förderung. Mehr als 200 Millionen Euro fehlen nun. Auch Hadag-Fähren sind betroffen“

Die Streichung von Fördermitteln für Wasserstoffprojekte ist aus Sicht der Energiewendestrategie des Wirtschaftsministeriums konsequent und überfällig. Die Erzeugung von Wasserstoff ist mit erheblichen Energieverlusten verbunden. Deswegen sollte Wasserstoff nur dort verwendet werden, wo eine direkte Stromanwendung nicht möglich ist, auch weil die Erweiterung der regenerativen Stromerzeugung extrem ambitioniert und letztlich begrenzt ist. Es ist viel effizienter, Pkws und Lokomotiven elektrisch zu betreiben und eben nicht mit Wasserstoff. Die großen Projekte in Hamburg zur Herstellung von Wasserstoff und zur Dekarbonisierung der Industrie werden weiter verfolgt und auch gefördert. Das ist es, worauf es ankommt. Die Stellungnahme des CDU-Bundestagsabgeordneten Ploß, die Ampelkoalition würde bei wichtigen Projekten für den Klimaschutz sparen, ist fachlich schlichter Unsinn. Sie zeigt, dass Herr Ploß entweder die Energiewendestrategie nicht ansatzweise verstanden hat oder die Öffentlichkeit bewusst in die Irre führen will.

Matthias Wiarda

Was für ein Wahnsinn!

Den Hamburger Wasserstoffprojekten droht das Aus, weil 200 Millionen fehlen und der Bund nicht in der Lage ist, das zu kompensieren. Das sollte mal unsere Zukunftstechnologie werden. Es werden jährlich Abermilliarden in die Ukraine gepumpt, um den Krieg zu erhalten, und hier geht alles den Bach runter. Was ist das für ein Wahnsinn mit der Uralt-Begründung, anderenfalls steht demnächst der „Russe“ vor der Tür. Gegen Dummheit und Fanatismus ist kein Kraut gewachsen. Das war schon vor 80 Jahren so und wiederholt sich heute.

Thomas Börnchen

Die Fummelei lohnt sich

4. Juli: „Angebundene Plastikdeckel sind jetzt Pflicht. EU-Vorgabe für mehr Umweltschutz. Viele Verbraucher sind genervt“

Es ist ein großes Glück, dass die Plastikverschlüsse nicht mehr frei durch die Gegend fliegen. In den Mägen Tausender verendeter Tiere sind diese Plastikdeckel gefunden worden. Sowohl Landtiere als auch Meerestiere sind davon betroffen. Auch wenn es für uns Menschen zunächst eine kleine Fummelei ist, wir tun doch definitiv etwas für das Tierwohl. Also mehr Rücksicht!

Heidemarie Plättner

Regeln statt Menschenverstand

3. Juli: „Problem-Song: Truckbetreiber bekommt Ansage. Klärendes Gespräch nach dem ,L’amour toujours‘-Vorfall auf Schlagermove“

Es wird wohl immer deutsche Eigenschaften geben, die ich auch nach Jahren nicht verstehe. Deutsche lieben Regeln – sie stehen manchmal über dem gesunden Menschenverstand. Neuerdings gibt es aber mehrere ungeschriebene Regeln, die auch ganz genau umgesetzt werden. So z. B. den Umgang mit dem Song „L’amour toujours“. Da wird dieser Party-Hit von Betrunkenen mit einer blöden Parole umgedichtet – und schon fallen Song und Sänger in „Ungnade“ (schönes Wort übrigens). Und dann wird der Song auf dem Schlagermove mit richtigem Text gespielt – und gleich schlagen die Wellen in Deutschland wieder hoch. Die Reaktion ist fast hysterisch. Ich empfehle hier ein bisschen mehr britische Gelassenheit oder Humor – oder soll künftig eine Gruppe Betrunkener, Rechter oder was weiß ich bestimmen dürfen, was gesungen oder gespielt werden darf?

George Smith

Mit gutem Beispiel vorangehen

3. Juli: „Baerbock und Scholz pfeifen auf Nachtflugverbot. Sondergenehmigung für Politiker nach Besuch eines EM-Spiels“

Unsere Politiker sollten doch mit gutem Beispiel vorangehen und nicht die von ihnen selbst aufgestellten Regeln missachten –nur weil es für sie gerade passt. Speziell die grüne Außenministerin hat sich mit diesem Fauxpas keinen Gefallen getan. Aber so ist das immer bei unseren Politikern: Wasser predigen und selbst Wein trinken. Das alles trägt dazu bei, dass die Grünen ihre Vorbildfunktion verlieren und bei der nächsten Bundestagswahl abgestraft werden, eine Regierungsbeteiligung ist dann sicher nicht mehr drin.

Helmut Jung

Schluss mit der Diskussion

3. Juli: „Deutschland erwägt Entschädigung für polnische Nazi-Opfer. Berlin will demnächst weitere Zahlungen an Verfolgte des nationalsozialistischen Terrors leisten. Hat Warschau ein Anrecht darauf?“

Polen hat 1953 und erneut 1991 Verzichtserklärungen abgegeben, keine weiteren Ansprüche gegenüber Deutschland zu erheben. Deutschland hat etliche Milliarden an Opfer des Nazi-Regimes gezahlt und 1992 einer Stiftung für überlebende Zwangsarbeiter rund 2,5 Milliarden D-Mark überwiesen. Das sind alles Peanuts-Summen, die das Unrecht in keiner Weise auch nicht annähernd kompensieren können, sodass die PiS-Partei-Forderung von 1,3 Billionen Euro Reparationen gar nicht so gigantisch klingt. Aber wie könnten Überlegungen zu Buche schlagen, dass deutsche Gebiete von Stettin bis Schlesien an Polen gingen? Irgendwann muss auch einmal Schluss sein mit der erneuten Diskussion über Reparationsleistungen, sodass weitere Überlegungen der deutschen Regierung zur Wiedergutmachung ein Stich in ein Wespennest bedeuten, der beide Länder keinen Schritt weiterbringt und völlig überflüssig ist. Jetzt die Büchse der Pandora aufzumachen ist ein unglaublicher Fehler der Ampelregierung und wird der AfD unnötig in die Karten spielen.

Dieter Johnen-Kluge

Ein Schlag ins Gesicht

3. Juli: „Bezirkspolitiker verdoppeln ihre Bezüge. Fraktionschefs beziehen für ,Ehrenamt‘ jetzt 3150 Euro netto. Das sagen Kritiker“

Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Bürger, die wirklich ehrenamtlich (ohne Geldzuwendung) in vielen Bereichen tätig sind.

Annegret Peters

