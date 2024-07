Hamburg. 600-PS-Mercedes schiebt vor Haspa-Filiale Transporter in Fußgänger. Eines von insgesamt sechs Opfern erliegt seinen Verletzungen. Neue Details.

In den Gesichtern der Menschen am Jungfernstieg spiegelt sich das Entsetzen, das der Anblick verursacht: zwei zerstörte Fahrzeuge vor der Haspa-Filiale an der Ecke Reesendamm, davor eine Schneise der Verwüstung quer durch die Außenbestuhlung eines Restaurants. Dazu ein Großaufgebot von Fahrzeugen und Kräften der Polizei und der Feuerwehr.

Ein schwerer Unfall, wie man ihn hier vielleicht am wenigsten erwartet hätte, hat am Dienstagvormittag die Innenstadt erschüttert. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, einer von ihnen, ein 39-jähriger Mann, lebensbedrohlich. Er musste reanimiert werden. Seit Dienstagnachmittag steht offiziell fest, dass der 39-Jährige bei dem Unfall gestorben ist. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

Schwerer Unfall vor Haspa am Jungfernstieg: Ein Mensch muss reanimiert werden

Nach Abendblatt-Informationen fuhr ein 18 Jahre alter Autofahrer mit seinem hoch motorisierten Mercedes gegen 10.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit zunächst auf einen Transporter auf und raste dann in eine Menschengruppe. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der junge Mann aus Richtung Ballindamm kommend geradeaus bis auf den Gehweg am Jungfernstieg/Reesendamm.

Dort kollidierte der Pkw mit der Außenbestuhlung des Restaurants und auch einem dort parkenden VW Transporter. Daraufhin durchschlug der Mercedes mit der Fahrzeugfront die Eingangstüren der Haspa-Filiale gegenüber der Europapassage und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfallwagen handelt es sich um einen Mercedes AMG GLE 63S Coupé mit mehr als 600 PS.

Feuerwehrsprecher Philipp Baumann zum schwerer Unfall am Jungfernstieg weitere Videos

„Durch die Wucht des Aufpralls mit dem parkenden Transporter bewegte sich dieser nach vorn und erfasste einen Fußgänger, der dadurch lebensgefährlich verletzt wurde“, teilte die Polizei Hamburg am Mittag mit. Der Mann wurde unter Reanimationsmaßnahmen einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. „Dort wird der Mann inzwischen intensivmedizinisch betreut“, sagte Feuerwehrsprecher Philipp Baumann am Mittag.

Ein 29-Jähriger, der sich auf dem Gehweg befand, wurde durch umherfliegende Teile eines Blumenkübels getroffen. Und auch der 18-Jährige und dessen Beifahrer (52) – offenbar der Vater des jungen Mannes – wurden bei dem Unfall verletzt. Abendblatt-Informationen zufolge soll der Vater des Fahrers in einer ersten Aussage gegenüber der Polizei angegeben haben, dass sein Sohn am Steuer ohnmächtig geworden sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll der 18-Jährige nach Abenbdlatt-Informationen jedoch ansprechbar gewesen sein. Beide Männer kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser.

Darüber hinaus wurde der 23 Jahre alte Beifahrer des gerammten Transporters laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde demnach bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit. Zudem wurde eine Zeugin mit einem Schock in eine Klinik transportiert.

Unfall am Jungfernstieg mit 600-PS-Mercedes: Notfallseelsorger betreuen Augenzeugen und Ersthelfer

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Notfallseelsorger betreuten an der Unfallstelle am Jungfernstieg zahlreiche Augenzeugen und auch Ersthelfer, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Haspa-Filiale und dem benachbarten Restaurant Jim Block aufhielten.

Ein Augenzeuge berichtete, er habe zunächst wahnsinnig laute Beschleunigungsgeräusche und anschließend mehrere laut Knallgeräusche wahrgenommen. Eine Augenzeugin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert.

Vor Unfall am Jungfernstieg – Raser auf dem Ballindamm bei Polizei Hamburg gemeldet

Abendblatt-Informationen zufolge soll kurz vor dem Unfall ein Anruf über einen Raser auf dem Ballindamm bei der Polizei eingegangen sein. Demnach fuhr ein Fahrzeug mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit von der Kunsthalle kommend in Richtung Jungfernstieg. Inwiefern der Anruf mit dem Unfall in Verbindung steht, ist bislang unklar.

Mehr zum Thema

Ein Team der Verkehrsdirektion Innenstadt/West nahm am Mittag den Unfall auf und führt die ersten Ermittlungen. Hierbei kamen auch eine Drohne und ein 3-D-Scanner zum Einsatz. Ebenso wurde ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

ced/arg/leo