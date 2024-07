Themen: Krank nach Impfung: Hamburgerin erntet Hass +++ Der Vormarsch der Marine Le Pen +++ Der neue Lack der AfD

Wer braucht schon 600 PS?

4. Juli: „18-Jähriger rast Familienvater tot“ und Leserbriefe

Die Frage ist doch nicht, ob ein 600-PS-Auto in die Hände eines 18 Jahre alten Fahranfängers gehört. Vielmehr muss man doch fragen, ob ein derartiges potenziell tödliches Geschoss überhaupt auf den Straßen fahren muss. Ein Auto mit 600 PS braucht tatsächlich niemand, nicht auf der Autobahn und schon gar nicht auf innerstädtischen Straßen. Wann endlich hat die Politik den Mut, die Produktion und die Zulassung derartiger PS-Boliden zu verbieten? Sie sind weder aus ökologischen noch aus ökonomischen Gründen vertretbar und dienen allenfalls dazu, Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Dafür gibt es Therapeuten.

Klaus Bergemann

Wissing muss handeln!

Es ist mittlerweile nicht mehr so wirklich nachvollziehbar, dass unsere Politiker die Grenzen bei den hochmotorisierten Pkw für Fahranfänger nicht heruntergeschraubt haben. Leider gibt es in Deutschland auch Autovermietungen, die sich nicht davor scheuen, 18 Jahre alten Führerscheinneulingen Pkw mit weit über 400 PS zu vermitteln. Hier muss unser Verkehrsminister dringend handeln. Aber die Antwort kennen wir ja eigentlich auch schon: Wir sehen hier aktuell keinen Handlungsbedarf. Was wäre eigentlich, wenn ein Familienmitglied aus seinem engeren Umkreis bei einem solchen Unfall sterben würde? Würde er dann handeln? Hoffentlich kommt Herr Wissing endlich zur Vernunft!

Axel Pabst

Parallelen zu Cum-Ex

3. Juli: „Trump kann ein ,König über dem Gesetz‘ werden. Kritiker fürchten schwerwiegende Folgen des Supreme-Court-Urteils – und appellieren an die Wähler, das Ärgste zu verhindern“

Man kann das Urteil in den USA anrüchig finden und auch kritisieren. Jedoch erwarte ich ebenso, dass die „Könige über dem Gesetz“ in Deutschland kritisiert werden (z. B. Cum-Ex). Den Splitter im Auge des anderen über eine Lupe beleuchten ist das eine, den Balken im eigenen Auge zu bearbeiten erfordert heute wohl sehr viel Mut und ist nicht ohne Risiko. Ich wünsche mir eine Recherche darüber, wer alles davon profitiert hat, dass die jeweiligen Justizminister in Deutschland weisungsbefugt gegenüber den Generalstaatsanwälten sind. Eine unabhängige Justiz sieht anders aus. Letzteres sieht übrigens der EuGH genauso.



Günther Knuth, Reinbek

Ein bewegender Bericht

2. Juli: „Krank nach Impfung: Hamburgerin erntet Hass – ‚Geh sterben!‘ Nach den Corona-Impfungen geht es für Anja Kleiert bergab. Eine Geschichte über Vorurteile und den Kampf um ein bisschen Mitgefühl“

Danke für den bewegenden Bericht! Anstand und menschlicher Umgang haben in den letzten Jahren (nicht erst seit Corona, aber seither merklich) gelitten. Es freut mich zu hören, dass Frau Kleiert diese Zeit und den Kampf trotz allem überstanden hat. Sie steht mit ihrer Lage nicht alleine. Das muss das Schlimmste sein: ausgegrenzt, vom Hass der Mitmenschen verfolgt – und sich dann alleine zu fühlen. Sobald man merkt, dass man nicht alleine ist, geht es besser: Ob man Menschen trifft, die auch ihre Angehörigen in der Corona-Zeit verloren haben (und sich nicht einmal von diesen verabschieden durften), die ihren Job verloren haben, da sie aus verschiedenen Gründen sich nicht haben impfen lassen oder an den Langzeitfolgen von Corona oder Impfung leiden. Traurig, dass sie auch jetzt ihren echten Namen nicht nennt, weil sie immer noch Nachteile befürchtet. Und dann gibt es Menschen, die mit stolz geschwellter Brust und moralischer Empörung die Weihnachtsfeier der Nachbarn mit Oma und Opa bei der Polizei angezeigt haben – Eltern, die stolz waren, dass ihre Kinder Oma und Opa nicht mehr besucht haben, Bekannte, die einen als „Mörder“ bezeichnet haben, wenn sie sich für Lockerungen unter Corona (z. B. Öffnung der Schulen) eingesetzt haben – oder sich gar mit ungeimpften Menschen getroffen haben. Ja, diese Leute leben unter uns und schämen sich nicht (sie haben ja nur mitgemacht und letztlich nur das getan, was Politik und Medien postuliert haben) – aber es gibt eben auch andere Menschen, die sich nicht haben unterkriegen lassen, die solidarisch sind, die sich mit einer anderen Meinung sachlich auseinandersetzen können, die zugewandt sind. Menschen, wie Frau Kleiert, denen es hoffentlich besser geht und ihr Glück finden!

Jasmin Schulz

Nur ein Gedankenspiel

1. Juli: „Der Vormarsch der Marine Le Pen: Das Rassemblement National legt bei den vorgezogenen Parlamentswahlen zu. Doch der Sieg ist noch nicht gewiss“

Man stelle sich das Wahldebakel Macrons und das, was sich in der Stichwahl am nächsten Wochenende in Frankreich abzeichnet, mal auf Deutschland übertragen vor: Ein sozialdemokratischer Kanzler Scholz in der sozial-grün-liberalen Zwangsjacke der Ampel und auf der anderen Seite der Bundestag mit rechtskonservativer Mehrheit, gebildet durch die AfD und vielleicht weiteren rechtsgerichteten Abgeordneten. Keine Idee, wie das hierzulande nur im Ansatz funktionieren könnte. Es ist ja nur ein Gedankenspiel. Deutschland ist nicht Frankreich und nicht in der Situation, die nun Herr Macron links vom Rhein mit seiner unüberlegten Handlung der Parlamentswahl herbeigeführt hat. Aber dass es in Frankreich so weit gekommen ist, wird Auswirkungen auf Europa und Deutschland haben. Nach Italien und den rechten Tendenzen in Holland und Skandinavien, von Ungarn ganz zu schweigen, frage ich mich schon, wie lange sich Deutschland gegen diese europäische Entwicklung in Richtung nach rechts noch stemmen kann. Wie lange noch wird in diesem Land konservative Politik auch rechts der Mitte weiterhin als böses Schmuddelkind im öffentlichen Diskurs und von der Mehrheit der Medien diskriminiert werden können? Wohlgemerkt: Es geht nicht um faschistischen Spuk, den es leider bis hin zu Gewaltbereitschaft in einigen Wirrköpfen geben mag, sondern um eine selbstbewusste Politik, die auch die nationalen Interessen unseres Landes nicht aus dem Blick verliert und wie sie in anderen europäischen Ländern selbstverständlich ist. Bei einem beträchtlichen Anteil konservativer Wähler auch hierzulande und den wachsenden rechtskonservativen Tendenzen in Europa wird die sogenannte Brandmauer, z. B. die der CDU, zunehmend brüchig und kann selbst zu Asche werden. Und am Horizont erscheint schon das Wetterleuchten der Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Jan Troje

Eine Bitte wird nicht reichen

29. Juni: „Tschentscher bittet Obdachlose, in ihre Heimat zu gehen“ und „Von Wien und Zürich lernen. Bürgermeister Tschentscher trifft Amtskollegen – und spricht viel über Innere Sicherheit“

Auch unser Bürgermeister hat nun endlich gemerkt, dass die Trinkergruppen aus Osteuropa ein Problem sind. Die sogenannten Obdachlosen kommen nach Hamburg, da es hier die optimale Infrastruktur für sie gibt (Wohnungen, Essen, Kleidung). Mittlerweile ist die Unterbringung der Trinkergruppen ein lukratives Geschäft für Betreiber der Unterkünfte. Die Stadt zahlt alles und scheinbar gerne. Mit der Bitte des Bürgermeisters, doch wieder nach Hause zu fahren, kommen wir nicht weiter. Während das Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift um zwei Millionen Euro betteln muss, um den Betrieb aufrechterhalten zu können, werden hier Millionen für die Trinker, die auch die Anwohner nerven, ausgegeben. Ich verstehe die Welt nicht mehr.

Peter Meyer, Hamburg-Rotherbaum

Beschämende Stadtführung

Wie beschämend ist es zu lesen, dass Herr Tschentscher seinen Gästen erst den Hauptbahnhof zeigt, dann das Drob Inn besucht, um dann mit den Gästen in den vornehmen Übersee-Club zu gehen. Dort reden Sie darüber, wie sie die Drogenabhängigen und Obdachlosen loswerden, die doch auch bitte schön wieder in ihr Land zurückgehen sollen. Ich bin jetzt 83 Jahre, nach meiner Rente mit 63, habe ich in mehreren Einrichtungen auf St. Pauli ehrenamtlich geholfen, wo Obdachlose Kleidung und etwas zu essen bekommen können. Ich glaube, dass viele Menschen sich diesen Weg nicht freiwillig ausgesucht haben.



Almut Beick, Elmshorn

Unzureichende Aufklärung?

29. Juni: „,Jahrtausendregen‘ und Kanalisation. Hamburg Wasser plant Milliarden-Investitionen in Abwasserkanäle und Pumpen. Eine große Rolle spielen ‚alte Riesen‘ aus der Kaiserzeit“

Eine Aufklärung durch Hamburg-Wasser nach dem „Jahrtausendereignis“ war wichtig. Danke, dass Sie den Artikel gebracht haben. Dazu meine Anmerkung: Hamburgs Abwassersystem wurde ab dem Hamburger Brand 1842 entwickelt und gebaut. Leider wird von Hamburg-Wasser in dem Artikel nur auf die Mischwasser-Abwasserkanäle aus Kaiserzeiten eingegangen. Diese Kanalisation aus Kaiserzeiten wurde danach erheblich modernisiert, auch wegen der Erschließung der Gründerzeitbauten in Harvestehude, Eimsbüttel und Horn/Hamm. Bei der Bauwelle mit dem Nachkriegs-Wiederaufbau wurde die Kanalisation für das Abwasser jedoch in ein Schmutzwasser- und ein Regenabwasser-Ableitungssystem getrennt, bis heute. Die Regenabwässer werden in sogenannte Regenrückhalte-Becken geleitet, wie unter dem Bogen-Haus von Teherani am Berliner Tor, dort gesammelt und dann in einen Vorfluter geschickt, wie die Alster, und die Wassermenge landet dann in der Elbe, je nach Tide. Die Ableitung des Regenwassers, auch bei starkem Regen, soll in Stadtgebieten mit diesem Trennsystem durch dieses System geleistet werden. Die alten Abwasserleitungen aus Kaiserzeiten werden noch heute für die Ableitung des Schmutzwassers und – vermischt – mit Regenwasser weiter als Mischwassersiel betrieben und zu den Klärwerken wie Dradenau geleitet, geklärt und trinkbar in die Elbe geleitet. Da der Aufruf zum Wassersparen das Schmutzwasser stark verdickt und nicht immer flüssig erhält, stehen Überlegungen an, die Trennung von Regenabwasser und Schmutzwasser wieder aufzugeben, und Regen- und Schmutzwasser ab Hauseinleitung wieder, wie zu Kaiserzeiten, als Mischwasser in den Straßenleitungen zusammenzuführen, aufzubereiten (Dradenau) und abzuführen (Elbe). Hamburg-Wasser berichtet in dem Artikel offensichtlich nur über die Pläne zur Verbesserung der alten Mischwasserleitungen. Leider ist Hamburg-Wasser nicht darauf eingegangen, wie das „Jahrtausendereignis“ sich auf die reine Regenabwasserführung ausgewirkt hat und welche Engpässe bei den Regenrückhaltesystemen und deren Ableitung entstanden sind. Ich schließe daraus, dass das Trennsystem „Regenabwasser“ einschließlich Einleitung in die Vorfluter bei diesem „Jahrtausendereignis“ funktioniert hat und die Schwierigkeiten nur bei dem alten Mischsystem aus Kaiserzeiten auftraten. Die vorgesehenen Inventionen sollen daher wohl zur Verbesserung dieses Mischsystems eingesetzt werden. Zur Bewertung, ob die Hamburger Vorkehrungen zum Schutz der Gemeinschaft gegen Starkregen ausreichend sind, ist jedoch eine Betrachtung beider Abwassersysteme notwendig.

Uwe Holler, Architekt

Lösung für das AfD-Problem

1. Juli: Leitartikel: „Der neue Lack der AfD. Plötzlich professionell – doch die Radikalität der Partei bleibt“

Da man aktuell feststellen kann, dass die AfD in Umfragen immer mehr Zustimmung gewinnt und in Ostdeutschland bereits die stärkste politische Kraft ist, muss man wohl davon ausgehen, dass es Deutschland tatsächlich immer schlechter geht. Tatsächlich sind wir bezüglich unserer Wirtschaftskraft im Verhältnis zu anderen Staaten auf dem absteigenden Ast und sinken im Ranking steil nach unten. Das kann nicht an der AfD liegen, das muss an unseren regierenden Eliten liegen. So viel Wahrheit muss man schon einmal schaffen! Wenn ich die Autorin richtig verstehe, dann liegt doch die Lösung für das AfD-Problem auf der Hand: Sorgt endlich dafür, dass es Deutschland wieder besser geht. Sorgt dafür, dass unsere Wirtschaft wieder wächst. Sorgt für bezahlbare Energie und orientiert euch an den Lösungen unserer europäischen Nachbarn! Die machen es klüger. Hört auf, die Bürger wie unmündige Kinder zu behandeln und sichert ihnen Freiheitsräume. Sorgt dafür, dass unsere Töchter wieder unbeschwert auf den Straßen flanieren können. Sorgt dafür, dass unsere Kinder wieder Bildung in den Schulen erhalten und keine „Blauen Augen“. Sorgt endlich dafür, dass unser Steuergeld in unsere Schulen fließen und nicht in abgewrackte Hühnerställe in China. Sorgt dafür, dass es nicht zu neuer Mode avanciert, dass man Menschen bei uns den Schädel eintritt, vorzugsweise Polizeibeamten, und dann auch noch das Attribut „friedlich“ verwendet und vieles mehr.

Christiane Dornecker

Management austauschen

29. Juni: „Bauarbeiten: Einen Monat lang weniger Fernzüge ab Hamburg. Beeinträchtigungen vom 15. Juli bis 12. August. Ab 21 Uhr fahren fast nur S-Bahnen über die Elbe“

Was will uns die Deutsche Bahn noch zumuten? Im Januar dieses Jahres wurde mit viel Pomp und einer 1,6 Millionen Euro teuren Megaparty die neue Infrastrukturgesellschaft der Deutschen Bahn, die DB InfraGo AG, aus der Taufe gehoben. Seitdem häufen sich kurzfristig angekündigte Baumaßnahmen, die mit massiven Zugausfällen, besonders im Fernverkehr gerade während der Urlaubszeit, einhergehen. Es hat fast den Eindruck, als würde hektisch Bauaktivität vorgetäuscht, wo eigentlich nichts passiert, zumal für die vielen neuen Baustellen Maschinen und Personal fehlen. Es ist auffällig, dass die angekündigten Angebotseinschränkungen bzw. Streckensperrungen im Vergleich zu den angekündigten Arbeiten übermäßig lang sind. Für die ab dem 15. Juli geltenden Verkehrsbeschränkungen auf den Elbbrücken wird der Austausch von zwei Weichen und Gleisarbeiten genannt. Eine Weiche zu tauschen, dafür brauchte die alte Bundesbahn keine zwei Tage, also ein Wochenende und heute sind es gleich vier Wochen! Das dürfte auch etwas damit zu tun haben, dass in den Führungsetagen des DB-Konzerns und der DB-InfraGO kein einziger ausgewiesener Eisenbahntechniker oder Ingenieur mehr sitzt, sondern Psychologen, Politologen, Unternehmensberater und Controller. Ein Ende wird die Malaise der Deutschen Bahn, die den Fans der EM täglich vor Augen geführt wurde und zu hämischen Kommentaren in der ausländischen Presse geführt hat, erst haben, wenn das jetzt verantwortliche Top-Management komplett ausgetauscht würde

Jutta Wallmann, Hamburg

Umfassende Planung ist nötig

29. Juni: „Mehr Wohnraum unterm Dach. Für mehr Platz in den eigenen vier Wänden bietet sich der Ausbau des Dachgeschosses an. Was dabei bedacht werden muss“

Damit es beim Ausbau des Dachgeschosses später keine böse Überraschung gibt, sind noch einige weitere Dinge zu beachten, die im Artikel fehlen: So ist – um die zusätzlich entstandenen Flächen legal nutzen zu können und sie bei einem etwaigen Weiterverkauf der Immobilie auch als zusätzliche Wohnfläche anerkannt zu bekommen – grundsätzlich die Hamburgische Bauordnung (HBauO) einzuhalten. Diese legt beispielsweise für Aufenthaltsräume, Mindestdeckenhöhe und das Vorhandensein eines zweiten Rettungsweges fest. In der Praxis begegnen uns häufig selbst geplante Dachgeschossausbauten, die diese Kriterien nicht erfüllen und somit auch formal die vorhandene Wohnfläche nicht erweitern. Sollte das Bauamt davon Kenntnis bekommen, droht im schlimmsten Fall eine Nutzungsuntersagung. Zudem bestehen im Brandfall ggf. tatsächlich ernste Gefahren für Leib und Leben. Bevor hier also viel Geld investiert wird, ist eine umfassende Planung unerlässlich. Neben behördlichen Genehmigungen ist ggf. auch die Zustimmung von Miteigentümern erforderlich, sollte die Wohnung/das Haus nach WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft) und nicht real geteilt sein.

Michael Holzrichter

Eine bessere Lösung suchen

29. Juni: „Umstellung von UKW auf DAB+ startet ab 2025. Schleswig-Holstein schaltet bis 2031 alle UKW-Hörfunksender ab“

Da wird so einfach mal in Schleswig-Holstein entschieden, dass dort bis 2031 alle UKW-Hörfunksender abgeschaltet werden und Empfang nur noch mit DAB+ möglich ist, ohne auch nur darüber nachzudenken, was dieses für die Hörer für Konsequenzen hat. In Deutschland soll es geschätzt 140 Millionen Radiogeräte geben, die nach einem UKW-Ausstieg nicht mehr funktionieren. Dann werden wohl 140 Millionen Geräte verschrottet und sollte man weiter Hörfunk hören wollen, 140 Millionen neu gekauft (vermutlich Made in China). Ein großer Anteil davon wird somit auch in Schleswig-Holstein davon betroffen sein. Nachhaltig kann man das sicherlich nicht nennen. Für unseren Haushalt bedeutet das aus speziellen Anforderungen den Austausch von fünf Radiogeräten, einer hochwertigen Stereoanlage und einem batteriebetriebenen UKW-Notfallgerät zur Nutzung bei einem möglichen Blackout der Stromversorgung. Besonders betroffen sind wie wir aber alle Autofahrenden, die in ihrem Fahrzeug ein Autoradio mit UKW-Empfang besitzen, um Verkehrsfunk, Wettermeldungen und Warninformationen hören zu können. Das ist dann auch nicht mehr möglich, keine Warnung vor Falschfahrern, Liegengebliebenen, Tieren auf der Autobahn, Stau und Stauende und vieles mehr. Das Problem ist, dass man ein Autoradio aufgrund des Einbaus nicht so einfach gegen ein DAB+ Gerät austauschen kann. Für den Hörfunkempfang wird man sich sicherlich kein neues Auto kaufen. In der Zeit, wo UKW nur in Schleswig-Holstein abgeschaltet ist, werden sich alle auswärtigen Autofahrenden, an dem „Grenzübergang“ von Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder Dänemark wundern, dass sie gerade in ein „Funkloch“ gefahren sind. Die Entscheider sollten sich noch einmal an ihren „Grünen Tisch“ setzen und eine Lösung erarbeiten, die dafür sorgt, dass 140 Millionen Radiogeräte nicht verschrottet werden müssen. Jedenfalls werden sich die Millionen von abgehängten UKW-Hörern freuen, dass sie weiterhin Rundfunkgebühren „zahlen dürfen“. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, für ganz Deutschland eine Analogfrequenz für UKW aufrechtzuerhalten, wo nur die relevanten Informationen für Verkehrshinweise, Warnhinweise, Wetterinformationen, Unwetterwarnungen usw. zu hören sein werden. Dann müssten nicht alle UKW-Radios verschrottet werden.

Ditmar Storm

