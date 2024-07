Themen: Neue Grundsteuer ab 2025 fällig +++ Schutzhäuser für Kinder +++ Airbnb-Trend +++ Zahl der 7-Euro-Sünder gestiegen +++

Ich zahle jetzt das Vierfache

2. Juli: „Neue Grundsteuer: Das wird ab 2025 fällig. Finanzbehörde nennt künftigen Hebesatz. Für wen es teurer oder günstiger wird“

Da hat die Finanzbehörde mal eben den Hebesatz auf 975 Prozent verdoppelt und prahlt mit angeblicher Aufkommensneutralität für die neue Grundsteuer. Ich wäre sehr interessiert daran, zu erfahren, wie das denn finanzakrobatisch zu bewerkstelligen ist. In meinem Fall vervierfacht (+300 Prozent!) sich die Grundsteuer nach der neuen Berechnung von 480 Euro auf 1570 Euro im Jahr. Vielen Dank! Dabei wohne ich nicht an der Alster oder in Blankenese, nein im Außengebiet von Hamburg, wo wir keine U- oder S-Bahn-Anbindung haben, der Bus stündlich fährt und man auf das Auto angewiesen ist, weil die nächste Einkaufsmöglichkeit einige Kilometer entfernt ist. Aber unsere Wohnlage wird mit „gut“ bewertet. Wie bitte, geht das denn? Die Differenz von gut 1000 EUR werden mir als Kaufkraft gestohlen, mit allen Konsequenzen.

Frank Steder

Gänsemarkt ist verschandelt

2. Juli: „Tausende Blumen und Lampions in der City. Hamburger Innenstadt verwandelt sich in einen großen bunten Sommergarten“

Das Foto der Blumengans hätten Sie mit dem Hintergrund der Lücke, die der Abriss der Gänsemarkt Passage bewirkt hat, machen müssen. So hätte man sehen können, wie der Markt dadurch verschandelt wurde; daran ändert auch eine Blumengans nichts. Und es steht zu befürchten, dass sich an diesem Anblick so schnell nichts ändern wird, da der Senat mehr Interesse hat, den „kurzen Olaf“ zu Ende bauen zu lassen, als sich um das Bild der Innenstadt zu kümmern.

Jochen Kramb

Doch, es gibt zu wenig Plätze

29. Juni: „Schutzhäuser für Kinder in Not überlaufen. KJND-Einrichtungen kämpfen gegen Überlastung und Personalmangel. Offener Brief von ‚Kinder-Anwälten‘ an den Senat“

Ich arbeite in einer Abteilung des Jugendamtes in Hamburg. Der Pressesprecher der Sozialbehörde behauptet, „in keinem Fall“ würden Inobhutnahmen an fehlenden Plätzen in den Kinderschutzhäusern scheitern. Erstaunlicherweise haben wir immer häufiger solche „Nicht-Fälle“. Das bedeutet, dass am Ende der Gefährdungseinschätzung entschieden wird, das Kind auch in akuten Gefährdungssituationen (Vernachlässigung, Suchtproblematiken...) in der Familie zu lassen. Weil es keinen Platz gibt oder die Situation in den Einrichtungen des staatlichen Trägers LEB für das Kind noch gefährlicher ist als die überforderten/suchterkrankten Eltern. Dazu folgt dann die Weisung, dies in familiengerichtlichen Terminen zu verschweigen, es wird dann gern auch mal mit personalrechtlichen Konsequenzen gedroht. Meine Kolleg/-innen und ich fragen uns jeden Tag, wann wohl das nächste Kind in Hamburg stirbt. Wäre ich zynisch, dann würde ich sagen, selbst auf dem Friedhof hat es ein Kind noch besser als im Hamburger Jugendhilfesystem...

Sarah Schmitt

Genehmigung ist ein Unding

01. Juli: „Airbnb-Trend: Immer mehr Hamburger vermieten ihre Wohnungen. Der Senat setzt auf strenge Regeln und Strafen bis zu 500.000 Euro. Was Gastgeber über Online-Portale wie Airbnb und Co. wissen müssen“

Es ist doch absurd, da gibt es anscheinend viele Hamburger, die so viel Wohnraum haben, dass sie diesen lukrativ an Urlauber vermieten können, und die Stadt gibt die Erlaubnis dazu. Wo schlafen die Wohnungsinhaber in der Zwischenzeit? In der Ferienwohnung an der Ostsee oder im Wohnmobil in der Parkbucht? Jedenfalls ist es ein Unding, so etwas zu genehmigen. Abgesehen von den illegalen Schwarzvermietungen. Es gibt weiß Gott genügend Hotels und Ähnliches in der Stadt und dem Umland.

Jürgen Koch, Holm

Abzocke beim HVV

01. Juli: „Die Zahl der 7-Euro-Sünder ist gestiegen. Gebühr wird fällig, wenn man Deutschlandticket nicht vorzeigen kann“

Wieso muss in Zeiten von Digitalisierung der Fahrgast im HVV-Büro antanzen, statt digital einen Nachweis seines Deutschlandtickets zu schicken? Wieso kostet es sieben Euro, wenn der HVV kein ausreichendes WLAN liefert? Wieso muss Oma überschüssiges Guthaben von ihrer Prepaid-Karte an einer Kasse abholen, statt es vom Automaten einfach ausgezahlt zu bekommen? Warum wird die Entschädigung aus der HVV-Garantie nicht endlich überwiesen. Wann will der HVV aufhören, die Kunden kumulativ mit den Nachteilen aus analoger und digitaler Welt zu drangsalieren?

Dirk Emmermann, Hamburg

Gut für die Gesundheit

29. Juni: Schumachers Woche: „Weltmeister der Entschleunigung“

Wieder einmal sehr herrlich geschrieben, die Kolumne von Hajo Schuhmacher. Etwas mehr Langsamkeit und Gelassenheit ist gut für die Gesundheit. Ich lerne bei Wartezeiten auf die Bahn und in der Bahn oft nette Menschen kennen. Man braucht sie nur anzulächeln. Außerdem empfehle ich Entspannungsmusik auf dem Ohr (mit Kopfhörern), ein gutes Buch im Rucksack und ein leckeres Getränk in der Thermoskanne sowie ein bedrucktes T-Shirt mit der Aufschrift: Don‘t worry, be happy.

Regina Grabbet

Weltmeister im Jammern

Sie haben etwas vergessen: die Deutschen sind Weltmeister! Nein, nicht im Fußball, das ist lange her. Sie sind Weltmeister im Jammern, im Herbeireden des eigenen Untergangs, im Miesmachen der eigenen Leistung. Kritik ist selbstverständlich nötig, aber sachlich und konstruktiv. Dass Deutschland das Mekka einer Vielzahl von kleinen und mittelständischen Firmen mit Weltmarktgeltung ist, wen interessiert‘s. Dass diese Unternehmen ihren Erfolg ihren familiengeführten Strukturen, der Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter und ihrem unerschütterlichen Optimismus verdanken, geschenkt. Anderes Beispiel: In Deutschland wird immer über die desaströse Infrastruktur geredet, wobei ich den Begriff desaströs im Gegensatz zu vielen Journalisten nicht verwenden würde. Dringender Verbesserungsbedarf ja, desaströs: nein. In den USA ist der Zustand der Infrastruktur noch viel schlechter, insbesondere die Stromnetze sind eines führenden Industriestaates unwürdig, Stromausfälle sind dort an der Tagesordnung. Hört man deshalb von US-Medien solche selbst zerfleischenden Untergangsszenarien. Eher nicht. Stattdessen gelten die USA als das Mekka der erfolgreichen Wirtschaftsnation.

Bernd Plath

Albern und sinnlos

29. Juni: „Markus Söder wird für Ina Müller zu Freddy Quinn“

Ich bin immer wieder überrascht, wer sich in diese absolut alberne und sinnlose Sendung „Inas Nacht“ begibt. Ina Müller, die mal etwas geistreich anfing, hat sich zu einer albernen, provozierenden Quasselstrippe entwickelt. Aber für die Gäste gilt offenbar: Hauptsache, man ist im Gespräch, auch wenn es noch so peinlich ist.



Uwe Pankel, Hamburg

Alles für die Spaßgesellschaft

01. Juli: „Harley Days 2024: Deutlich weniger Biker bei Parade“

Große Gebiete deutschlandweit gehen aktuell in Regenfluten unter. Aber die Spaßgesellschaft macht weiter wie bisher, kein Tempolimit, kein Verzicht auf Harley Days und Motorradgottesdienst, Feuerwerk, jede Menge Paraden mit großen Trucks durch die enge Innenstadt, Oldtimer-Rennen, Blue Port und Großveranstaltungen den ganzen Sommer lang – eben alles, was Energie frisst, die Umwelt belastet und die Stadt weiter aufheizt. Der Einwand des Nabu Hamburg wird wohl unbeachtet verhallen. Wann traut sich mal ein Regierender, Stopp zu sagen? Und werden die Menschen das überhaupt verkraften? Brauchen wir den Spaß vielmehr, um das ganze Elend dieser Zeit zu ertragen? Nur, dem Klimawandel ist das egal. Er wartet nicht, bis wir unser Verhalten ändern.



Annelie Kirchner



