Hamburg hat noch aufzuholen

28. Juni: „Was wird aus Hamburg? Das schöne Kind, das keiner kennt. Die Hansestadt punktet mit Attraktivität, Wirtschaftskraft und Tradition. Im europäischen Konzert aber wird sie zu oft noch überhört“

Meiner Meinung nach greift die Einschätzung der Hamburg Marketing GmbH zu kurz. Es mag sein, dass Hamburg mit Wirtschaftskraft und Tradition punkten kann. Zu einer attraktiven Großstadt gehört aber auch ein attraktives äußeres Erscheinungsbild. Dort hat Hamburg noch einiges aufzuholen, wenn es mit anderen Städten wie München, Kopenhagen oder Wien mithalten will. So werden unzählige Grünstreifen, Verkehrsinseln, Fußwege und Straßenränder von Unkraut überwuchert und heißen dann einfach Straßenbegleitgrün. Zahlreiche Graffiti-Schmierereien verunstalten immer noch öffentliche und private Wandflächen, E-Scooter stehen oder liegen achtlos in der Gegend herum. Das sich schon über Jahre hinziehende Baustellen-Dilemma mit den unzähligen rot-weißen Absperrungen im zumindest gesamten Innenstadtbereich tut sein Übriges, um Hamburg von dem oft zitierten Titel der schönsten Stadt der Welt weiter nur träumen zu lassen.

Wolfgang Massow, Hamburg

Es macht Sorge

28. Juni: „Uni Hamburg: Wieder Polizeieinsatz bei Antisemitismus-Vorlesung. Störer mit Lautsprechern machen Lärm im Hörsaal und werden abgeführt. Zuhörer fühlen sich bedroht“

Freiheit der Wissenschaft beruft sich auf das Grundgesetz. Dort steht jedoch auch etwas von Treue zur Verfassung. Bereits seit den propalästinensischen Aktionen an den Unis und einer maßlosen Zerstörungswut kann man sich jetzt nur fragen, wes Geistes Kind diese geistige Elite ist. Und fraglos lässt einen die Resignation der Universitätsleitungen zurück – man erinnere sich nur an die Vorlesungen von Herrn Lucke. Es macht Sorge zu wissen, dass einige dieser Störer zukünftig wichtige Positionen besetzen werden.



Norbert Herzberg

Flächen entsiegeln

28. Juni: „Unwetter mit sintflutartigem Regen – Feuerwehren im Dauereinsatz“

Auch bei uns in Wandsbek ist direkt vor unserem Haus der Gully übergelaufen, die Keller in der Umgebung sind vollgelaufen, sogar in unser Wohnzimmer ist Wasser eingedrungen. Diese Problematik ist auch der zunehmenden Versiegelung von Flächen geschuldet. Als ich im vergangenen Jahr die Behörde darauf hinwies, dass mit jedem Hausverkauf inzwischen eine extreme Versiegelung der Flächen einhergeht, wurde mir beschieden, dass erstens das Problem bekannt sei, zweitens Personalmangel herrsche, drittens Parkplätze gebraucht würden. Wenn die Stadt nicht in der Lage ist, geltendes Recht durchzusetzen, halte ich das für einen Skandal. Gerade angesichts des Klimawandels ist es notwendig, möglichst viele Flächen zu entsiegeln und zu bepflanzen. Leider setzt die Stadt hier offenbar nicht ausreichend Mittel ein, um die Hausbesitzer in die Pflicht zu nehmen, obwohl dies dringend notwendig wäre.

Dorothee Harmsen

Es gelten Regeln

27. Juni: „Wo man SUP-Boards ausleihen kann. Bei gutem Wetter zieht es viele Hamburger aufs Brett. Viele Verleiher an Alster und Kanälen bieten auch Kurse an“

Der Sommer ist in Hamburg angekommen, Alster und Elbe laden herrschaftlich ein. Mit gleich zwei ausführlichen Artikeln im Hamburger Abendblatt wird über die Möglichkeiten, ein Tretboot oder SUP-Boards auf der Alster auszuleihen, informiert. Die Leser erhalten somit beste Informationen über einen Standort in Hamburg. Die Verleiher an der Alster bieten natürlich noch andere Freizeitboote wie Kanus, Segel- und Ruderboote an. Es bleibt wenig Platz auf der Alster für die verschiedenen Aktivitäten, kommen doch noch Ruderer, Segler und Kanusportler aus den Alstervereinen hinzu, umso wichtiger ist es, die Regeln auf der Alsterwasserstraße zu beachten, um Unfälle zu vermeiden, diesen Hinweis vermisse ich in dem Artikel, denn die Alster ist weder ein Badesee noch ein Freizeitsee, die Alster ist ein Fluss mit Schifffahrt und eben mit Regeln. Es ist zu hoffen, dass es bei diesem Andrang auf der Alster nicht wie in den vergangenen Jahren zu Unfällen kommt.

Gert-Rüdiger Wüstney

Ideologisches Handeln

27. Juni: „Auswärtiges Amt: Ermittlungen gegen Mitarbeiter. Es soll um falsche Papiere für die Einreise nach Deutschland gehen“

Der Verdacht ist heftig, unglaublich ist, dass schon vor einem Jahr darüber berichtet wurde, was jedoch keine mediale Aufmerksamkeit erhalten hat. Im vorliegenden Fall geht es nicht um schnöde Bestechung, sondern hier wiesen hohe Mitarbeiter seit Jahren Botschaftsangehörige an, auf bestimmte rechtswidrige Weise zu handeln. Geld scheint ja nicht geflossen zu sein, sondern hier wurde offenbar ideologisch gehandelt (Einreise unter Rechtsbeugung ermöglichen). Inwieweit dies mit Duldung der Ministerin erfolgte, wäre auch noch zu klären – das wird aber (siehe Cum-Ex) wohl nicht geschehen. Es bleibt zu konstatieren, dass die Ernsthaftigkeit der Bemühungen für eine Reduzierung der Einreise zumindest bezweifelt werden darf. Ein fatales Signal in der aktuellen Lage.

Carla Gerkens

Der Westen wird folgen

26. Juni: „Die Grünen an der Abbruchkante. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst läuft die Partei Gefahr, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern“

Ja, die Grünen. Eine Bewegung, die sich überlebt hat. Ihr Einzug 1983 in den Deutschen Bundestag beruhte auf einer Falschaussage, nämlich der, dass in der Bundesrepublik nichts für den Umweltschutz getan würde. Dabei waren 1983 die meisten Gesetze zum Umweltschutz nicht nur bereits in Kraft und wurden vollzogen, sondern waren in den Ländern bei der Implementation gelegentlich sogar noch intensiviert worden. Als diese Behauptung nicht mehr verfing, weil eben die Praxis und der Augenschein das widerlegten, nahmen sie sich die Beendigung der zivilen Nutzung der Atomenergie zum Ziel. Nichts anderes als dieses Ziel betrieb in seinen acht Jahren als Bundesumweltminister ein Grüner, sieht man vom Dosenpfand einmal ab. So gelang es ihnen, nach Fukushima, mithilfe einer CDU-Kanzlerin, die Reaktoren zum Stillstand zu bringen. Nun stehen sie, wenigstens im Osten, an der Abbruchkante. Der Westen wird folgen.

Dr. Gunter Alfke

Investitionen ja, aber so?

24. Juni: Leitartikel: „Milliarden für die Schiene. Senat investiert klug in die Infrastruktur – aber viele Fragen bleiben“

Dass in die Infrastruktur investiert werden muss, wird jedem Hamburger jeden Tag klar. Unabhängig davon, ob er mit Bahn, Auto, Fahrrad fährt oder zu Fuß geht. Aber ob der Senat klug investiert, ist doch stark zu bezweifeln. Als Beispiele: Die U5-Strecke ist völlig verfehlt, von Bramfeld über Niendorf nach Osdorf hätte ausgereicht, und ob die Köhlbrandbrücke in der geplanten Höhe überhaupt realisierbar ist, ist eher fraglich. Stattdessen hätte man durch kluge Kooperationen die großen Containerschiffe bei Eurogate oder am Jade-Weser-Port abfertigen können. Und auch die Finanzierung der genannten und anderer Großprojekte steht ja, abgesehen von den Hamburger Investitionen, auf tönernen Füßen. Die Bundesbeteiligung an der Finanzierung ist in großen Teilen völlig ungeklärt. Aber es gibt Hoffnung, nächstes Jahr wird ja gewählt, und vielleicht gibt es dann einen neuen Verkehrssenator mit realistischeren Vorstellungen für den Hamburger Verkehr.

Thomas Schendel

