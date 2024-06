Hamburg. Stadt warnt bei Temperaturen von bis zu 30 Grad vor Gefahren von extremer Hitze. Wetterumschwung und Prognose für Deutschland-Spiel.

Nachdem der Sommer auf sich hat warten lassen, trifft er Hamburg am Mittwoch mit voller Wucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum EM-Spiel Türkei gegen Tschechien mit Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad.

Über die Katastrophen-Warn-App „Nina“ wurden bereits in den frühen Morgenstunden Hitzewarnungen für Mittwoch und Donnerstag verschickt und die Veranstalter des Fanfests auf dem Heiligengeistfeld auf St. Pauli setzen auf ein spezielles Hitze- und Sonnenschutzkonzept. Und während Schülerinnen und Schüler weiter auf hitzefrei hoffen, sollte der Regenschirm nicht zu weit im Schrank verschwinden, denn schon am Donnerstagmittag wird es wieder ungemütlich.

Wetter in Hamburg: Von Hitzewelle zu Starkregen

Auf den heißen Mittwoch folgt eine trockene und klare Nacht. An den Küsten weht schwacher bis mäßiger Wind und es kommt zu Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Der Donnerstag startet dann zunächst „heiter und trocken“, bis es in den Mittagsstunden immer mal wieder zu vereinzelten Schauern und Gewitter kommen kann.

Am Nachmittag bis in den Abend hinein ist lokal dann immer wieder mit unwetterartigem Starkregen zu rechnen. Schwül-warm bleibt es trotzdem mit Temperaturen bis maximal 31 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen dann auf 18 Grad. Der DWD rechnet zudem mit vielen Wolken und kräftigen Schauern und Gewittern.

Wie wird das Wetter, wenn Deutschland am Sonnabend gegen Dänemark spielt?

Am Freitag bleibt es dann feucht. „Schauerartiger, teils gewittriger und ergiebiger Regen“ durchzieht den Norden. Erst gegen Nachmittag soll es zunehmend trocken werden, dazu weht mäßiger Wind. Erwartet werden Temperaturen bis zu 25 Grad.

Weitere Hamburg-News

Die Nacht zu Sonnabend wird frisch mit Tiefstwerten bis zu 13 Grad und teils mäßigem und an den Küsten frischem Wind. Pünktlich zum Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark am Sonnabendabend erwartet der DWD dann allerdings nur noch vereinzelt kurze Schauer und Höchstwerte bis zu 25 Grad entlang der Elbe.

Stadt Hamburg informiert Bürgerinnen und Bürger über Hitze und Co.

Mit Blick auf die hohen Temperaturen informiert die Stadt auf ihrer Website über „Hamburgs kühle Orte“ und klärt über die Gefahren von extremer Hitze auf. Außerdem erhalten Bürgerinnen und Bürger eine genaue Übersicht über die kostenlosen Trinkwasserstationen und Refill-Stationen.

Auch die Barmer Hamburg wird aktiv. Die Krankenkasse „bietet anlässlich der bevorstehenden heißen Tage eine kostenfreie Hitze-Hotline an“ – unabhängig davon, wo die Betroffenen versichert sind. Die Hotline bei Ernährung und Trinkverhalten helfen, aber auch bei Themen wie Medikamenten, UV-Schutz oder zum Umgang mit Sonnenbrand, Sonnenallergie und Überhitzung beraten. Unter der Rufnummer 0800 84 84 111 ist die Hotline täglich von 6 bis 24 Uhr erreichbar.