Hamburg. Die Stadt ist am Mittwoch rot-weiß. Zahllose Türken wollen ihr Team anfeuern, das am Abend gegen Tschechien spielt. Alles Wichtige im Liveblog.

Rot-weiße Flaggen und Trikots werden am Mittwoch das Hamburger Stadtbild prägen – passend zu den Farben des Stadtwappens. Denn Tausende türkische Fußballfans fiebern heute mit ihrem Team mit, das sein letztes EM-Gruppenspiel gegen Tschechien im Volksparkstadion (21 Uhr) bestreitet.

Bereits im Laufe des Tages soll es schon verschiedene Aktionen geben, darunter auch Fanmärsche durch die City. Vor dem Spiel gegen Portugal waren bereits Zehntausende Türkei-Fans durch Dortmund gezogen.

In diesem Liveblog hält sie das Abendblatt über die Ereignisse auf dem Laufenden:

EM-Spiel wirkt sich schon am Morgen auf S-Bahn Hamburg aus

Türkisches Team reist von Hannover an – mit dem Flieger

Tschechien gegen Türkei: EM-Spiel wirkt sich bereits am Morgen auf S-Bahn Hamburg aus

Reisende der Hamburger S-Bahn-Linien S1 und S2 mussten am Mittwochmorgen Geduld beweisen. Statt im Fünfminutentakt kamen die Züge nur alle zehn Minuten – jeder zweite blieb also gewissermaßen auf der Strecke. Der Grund dafür? Offenbar das EM-Spiel am Abend zwischen Tschechien und der Türkei. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Türkische Nationalmannschaft nimmt für 150-Kilometer-Strecke das Flugzeug

Klimafreundlich geht anders. Die türkische Nationalmannschaft ist zu ihrem letzten EM-Gruppenspiel in Hamburg bereits am Dienstag angereist – und zwar mit dem Flieger. Von Hannover. Befragt man das Internet, so dauert ein Direktflug über diese 150 Kilometer zwischen 40 Minuten und einer Stunde. Mit dem Auto oder Bus bräuchte man bei günstiger Verkehrslage nur etwa eine Stunde länger. Die Kritik folgte auf dem Fuße (lesen Sie hier mehr).