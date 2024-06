Themen: Cum-Ex-Verfahren: Verfahren gegen Olearius eingestellt +++ Interview mit Viktor Orbán +++ Kühne und die Elbtower-Kugel

Vom Täter zum Opfer

25. Juni: „Cum-Ex-Prozess gegen Olearius wird ohne Schuldspruch eingestellt. 82 Jahre alter Warburg-Bankier aus Hamburg stand wegen Steuerhinterziehung vor Gericht“

Was ist nur binnen kurzer Zeit aus diesem einst so schönen Land geworden? Wo ist das stolze Volk unserer Mütter und Väter, das nach dem Krieg mit harter Arbeit dieses Land wieder aufbaute und zur Blüte brachte? Wo sind sie heutzutage alle, die gegen abstruse Machenschaften unserer ach-so-kompetent-agierenden und amtierenden Politiker aufbegehren, anstatt sich wie das schweigende Gros der Lemminge auf den nahenden Abgrund zuzubewegen? Es werden von Politikern aller Couleur Millionen und Milliarden an Steuergeldern auf der ganzen Welt verschwendet, zum Teil für unsinnigste Projekte, zum Teil, um das eigene Ego zu polieren. Das eigene Land vor dem Untergang retten? Von wegen! Geleisteter Amtseid, was war das doch gleich? Ohne juristische Konsequenzen wird aktuell der Cum-Ex-Prozess – die Rede ist von einer besonders schweren Steuerhinterziehung von 280 Millionen Euro an Steuerschaden – eingestellt, der Täter ist mal wieder das arme Opfer … Andere, die an diesem miesen Geschäft beteiligt waren, reiben sich schadenfroh beide Hände … Keiner der sogenannten nachweislich bewiesenen Schadensverursacher wurde bislang juristisch oder pekuniär belangt! Denken wir parallel dazu an die geplatzte Pkw-Maut: Der Bund musste seinerzeit 243 Millionen Schadenersatz bezahlen. Die Veruntreuungsliste von Steuergeldern könnte ellenlang fortgesetzt werden. Deutschland ist ein reiches Land? Von wegen, diese Zeiten sind vorbei! Auf der Weltbühne rangiert Deutschland nur noch unter ferner liefen, wird der „kranke Mann Europas“ genannt. Zum größten Teil dem wirtschaftlichen Vorpreschen Unfähiger geschuldet …

Silvia Böker

Urteil stinkt zum Himmel

Ein Urteil, das nicht nur „ein Geschmäckle“ hat, sondern zum Himmel stinkt. Eingestellt mit an den Haaren herbeigezogene Begründungen wie hoher Blutdruck, Herzprobleme und vor allem das hohe Alter von sage und schreibe 82 Jahren. Da fällt mir das Verfahren gegen die Sekretärin ein, die sich als 18-Jährige der Beihilfe zu den Morden im KZ-Lager Stutthof schuldig gemacht haben soll und mit 96 Jahren noch vor Gericht gestellt und verurteilt worden ist …

Horst Hilt

Korruptes Deutschland

Es ist mal wieder unglaublich, was hier abgeht. Scholz kann sich an nichts erinnern, und Olearius hat mit einem Mal Blutdruck. Was ist mit Einzug des Privatvermögens, wenn schon keine Strafe? Unser Land ist genauso korrupt wie andere Länder. Diese Leute können sich frei attestieren. Das hatten wir auch bei Winterkorn, der heute seine Millionen-Pension genießt. Wie heißt es: „Die Kleinen hängt man, und die Großen lässt man laufen“. Siehe auch Scheuer, Spahn und viele andere.

Axel Stahl

Gutes Gefühl in Budapest

24. Juni: „,Ich bin zu 101 Prozent von Trump überzeugt‘. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán über die USA, die EU und den Streit über die Migration“

Endlich einmal ein Beitrag über und mit dem ungarischen Ministerpräsidenten, der neutral, sachlich und ohne ideologische Scheuklappen geschrieben ist. Bitte mehr davon, so geht unabhängiger Journalismus. Möglicherweise etwas ungewohnt für den einen oder anderen Leser bzw. die eine oder andere Leserin, aber so bleibt Raum und Möglichkeit für eine eigene Bewertung und Meinungsbildung. Wir waren vor nicht allzu langer Zeit in Budapest und ganz ehrlich, bezüglich Sauberkeit, Sicherheit und Atmosphäre haben wir uns dort sehr wohlgefühlt. Besonders angenehm empfanden wir die Sichtbarkeit und die Selbstverständlichkeit der großen jüdischen Community. Da können wir uns in Hamburg bzw. in der Bundesrepublik eine ganze Menge abschauen. Mal sehen, wie viele der ambitionierten Ziele der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht werden können. Ich denke, Europa wird dies sehr guttun.

Torsten Knuhr

Europa muss zusammenhalten

21. Juni: „Dohnanyi am Freitag: Mutig sein und handeln. Der Altbürgermeister im Gespräch mit Matthias Iken. Heute über Wettbewerbsfähigkeit“

Ich habe mich seit mehr als 60 Jahren in sehr unterschiedlichen Funktionen mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigt. Ich teile viele Auffassungen von Herrn von Dohnanyi nicht. Meine grundsätzliche Haltung gegenüber den Amerikanern ist völlig anders. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass Hitler zum Teufel gejagt wurde und uns die Russen vom Pelz gehalten. Sie haben uns Marshall statt Morgenthau gegeben. Durch den Währungskurs zum Dollar haben sie uns die Möglichkeit gegeben, eine Exportwirtschaft ohnegleichen aufzubauen und uns gegenüber ein extrem hohes Leistungsbilanzdefizit akzeptiert. Dass die Amerikaner jetzt versuchen, mit einem riesigen Betrag, Industrie nach Amerika zurückzuholen, verstehe ich vollkommen. Sie werden uns nie bestrafen, weil wir politisch nicht willfährig sind. Das erleben wir durch Russland gerade ganz anders. Und die Abhängigkeit von China beängstigt mich. Bei allen außenwirtschaftspolitischen Fragen hat die EU nur Einfluss, wenn wir zusammenhalten. Das gilt auch bei der Verteidigung. Auch Asylfragen können wir nur gemeinsam lösen, jedenfalls so lange wir Schengen erhalten wollen. Richtig ist aber, dass die EU zu viele Dinge in Europa regelt, die besser in den einzelnen Ländern entschieden werden könnten. Dazu zählt besonders der Umwelt- und Naturschutz.

Alwin Mählmann

Großartige Idee

21. Juni: „,Weg mit der Kugel und her mit dem Gebäude‘. Elbtower: Milliardär Klaus-Michael Kühne reagiert auf Vorschlag von Bauunternehmer Arne Weber“

Was für eine großartige Idee von Arne Weber, die mit Sicherheit viel Zustimmung erfahren wird. Klar, Herrn Kühne gefällt sie nicht, ist ja auch nicht von ihm. Außerdem hat er ja bereits einen Bauplatz für seine Oper. Ich hoffe, dass sich Herr Kühne einmal nicht durchsetzen kann, zumal die Hafenbehörde ihren künftigen Platz bereits gefunden hat. Gebt dem Elbtower eine Kugel!

Margitta Sturm

Schlimmer kann’s nicht werden

19. Juni: „,Eltern haben einen viel größeren Druck‘. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) über Kinderbetreuung, Fachkräfte – und eine neue Kita-Strategie“

Als Mitarbeiter im Jugendamt habe ich täglich mit dem Problem zu tun, dass wir für Kinder, die es ohnehin schwer haben, keine geeigneten Plätze finden, weil „unsere“ Kinder meist sehr auffällig und förderbedürftig sind. Ganz zu schweigen davon, dass in den Kinderschutzhäusern (hier werden Kinder untergebracht, die in Obhut genommen werden müssen) seit Jahren nie alle Erzieherstellen besetzt sind, weil das ein Knochenjob und der Krankenstand astronomisch ist. Es gibt in den Jugendämtern inzwischen auch die inoffizielle Anweisung, Kinder nicht mehr in Obhut zu nehmen, wenn sie nicht unmittelbar in Lebensgefahr schweben, sondern sie lieber bei ihren psychisch kranken, Drogen konsumierenden oder gewalttätigen Eltern zu lassen, weil die Situation in den städtischen Einrichtungen die größere Kindeswohlgefährdung als die Situation zu Hause ist. Die Darstellung der Sozialsenatorin, dass im Grunde alles super laufe, lässt mich ratlos zurück. Selbst als linker Sozialarbeiter wünsche ich mir inzwischen, dass die CDU in Hamburg eine Mehrheit bekommt, denn schlimmer als die SPD kann es kaum werden.

Stephan Larmann

