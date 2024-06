Hamburg (dpa/lno). Nach 51 Jahren endet im Sommer die Intendanz von John Neumeier beim Hamburg Ballett. Vorher zeigt die Compagnie bei den zweiwöchigen Balletttagen noch einmal die wichtigsten Werke seiner Ära.

Sie sind jedes Jahr der Höhepunkt und Abschluss der Spielzeit: die Hamburger Ballett-Tage. Die 49. Ausgabe des zweiwöchigen Festivals wird am 30. Juni mit „Epilog“, John Neumeiers vorerst letzten Uraufführung für das Hamburg Ballett, eröffnet. Nach 51 Jahren endet im Sommer die Intendanz des gebürtigen Amerikaners beim Hamburg Ballett.

Seit 1973 leitet John Neumeier die Compagnie, damals noch als jüngster Ballettdirektor Deutschlands. Heute ist er mit 85 Jahren dienstältester Ballettdirektor der Welt. Doch im Sommer ist tatsächlich Schluss - zumindest als Intendant. Zum 1. August übernimmt der 39-jährige Deutsch-Argentinier Demis Volpi die Leitung des Hamburg Balletts.

Die Ballett-Tage geben Einblicke in das Repertoire der Spielzeit, darunter John Neumeiers jüngst wieder aufgenommenes Ballett „Odyssee“ nach dem Epos des griechischen Dichters Homer. Das monumentale Werk über Krieg, Heimatsuche, das Unterwegssein und die Begegnung mit der Fremde war 1995 auf Einladung des Athener Opern- und Konzerthauses Megaron entstanden.

Die Hauptrollen tanzen Alexandr Trusch als Odysseus, Charlotte Larzelere als Penelope, Ida Praetorius als Pallas Athene und Olivia Betteridge als Kalypso. Die Musik stammt von dem griechischen Komponisten George Couroupos, das Bühnenbild und die Kostüme von Yannis Kokkos.

Außerdem sind zahlreiche wichtige Werke der Ära Neumeier zu sehen, darunter „Die Kameliendame“ nach dem Roman von Alexandre Dumas, „Endstation Sehnsucht“ und „Die Glasmenagerie“, beide nach Tennessee Williams, sowie „Romeo und Julia“ nach Shakespeares Tragödie und „Dona Nobis Pacem“, inspiriert von Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll.

Am 9. und 10. Juli präsentiert das Birmingham Royal Ballet mit „Black Sabbath – The Ballet“ ein Heavy-Metal-Balletterlebnis. Mit der glanzvollen „Nijinsky-Gala XLIX“ am 14. Juli verabschiedet sich John Neumeier als Intendant des Hamburg Balletts. Er wird der Compagnie aber weiterhin verbunden bleiben.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-550000/2 (dpa)