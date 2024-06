Hamburg/Kiel/Schwerin. Schwül-heiß wird es am Donnerstag in den nördlichen Bundesländern. Die Hitze schlägt dann am Nachmittag in Gewitter und Unwetter um. Hagel, Sturm und starker Regen werden erwartet.

Nach einem schwülen und heißen Vormittag werden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Nachmittag starke Gewitter erwartet. Lokal bestehe Unwettergefahr mit Starkregen bis zu 60 Litern Wasser pro Quadratmeter binnen weniger Stunden, Sturmböen und Hagel mit Korngrößen um zwei Zentimeter, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. In der Nacht zum Freitag hin sollen die Gewitter dann allmählich abklingen.

Durch Tiefdruckeinfluss bedingt wird bis zum Donnerstagabend im Norden mit Ausnahme der Küsten eine starke Wärmebelastung erwartet. Bei maximal 27 bis 31 Grad soll es am Vormittag noch überwiegend klar und heiter sein, wenn auch schwül. Nach den Gewittern und Unwettern soll es am Freitag deutlich abkühlen auf 21 bis 25 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern bis 27 Grad. Am Freitagvormittag soll es laut Prognose noch Regenschauer und Gewitter geben, in Mecklenburg-Vorpommern mit Hagel und Starkregen. Ab dem Nachmittag soll es aber zunehmend aufheitern und am Samstag wird dann überwiegend freundliches Wetter erwartet.

