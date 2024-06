Böel (dpa/lno). Ein Lkw-Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und landet mit diesem im Straßengraben. Als eine Frau helfen will, kommt es zu einem weiteren Unfall.

Bei einem Verkehrsunfall in Böel (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine Ersthelferin durch einen Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt worden. Zunächst hatte ein 60 Jahre alter Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren und war mit dem Fahrzeug im Straßengraben gelandet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag wurde der Fahrer leicht verletzt.

Als eine Frau wenig später an der Unfallstelle hielt, um dem Verletzten zu helfen, kam es zu einem weiteren Unfall. Gerade in dem Moment, als die 48-Jährige aussteigen wollte, fuhr laut Polizei ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen der Frau auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Ersthelferin schwer verletzt.

Eine Mitfahrerin in dem anderen Auto erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Landstraße wurde während der Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Polizei habe weitere Ermittlungen aufgenommen.

