Hamburg (dpa/lno). Eigentlich stand Lukas Meisner noch bis 2025 bei den Towers unter Vertrag. Jetzt zog der Hamburger Basketball-Bundesligist eine Option und löste den Vertrag auf. Neuer Verein noch unbekannt.

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat den Vertrag mit dem vierfachen deutschen Nationalspieler Lukas Meisner aufgelöst. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, spielt der 28-Jährige in den Planungen von Trainer Benka Barloschky für die Saison 2024/25 keine Rolle. Um Meisner die Möglichkeit für einen Wechsel zu erleichtern, sei der Vertrag vorzeitig aufgelöst worden.

Meisner war 2021 von den Basketball Löwen Braunschweig zu den Towers gekommen. In den vergangenen drei Jahren kam der Forward auf 155 Pflichtspieleinsätze für die Hanseaten. Der neue Club des Profis steht noch nicht fest.

„Er hat sich zu jeder Zeit in den Dienst der Mannschaft gestellt. Allerdings ist es uns zuletzt in der Zusammenarbeit nicht mehr gelungen, die Entwicklung, wie von beiden Seiten gewünscht, voranzutreiben. Daher haben wir uns zu dem Schritt entschlossen, den Vertrag an dieser Stelle vorzeitig zu beenden“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-538223/2 (dpa)