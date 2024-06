Kiel (dpa/lno). Rund fünf Wochen vor seinem dritten Olympia-Start wahrt Philipp Buhl bei der Kieler Woche seine Podiums-Chance. Der Sonthofener Ilca-7-Segler startet als Vierter ins Medaillenfinale.

Deutschlands bester Ilca-7-Segler Philipp Buhl startet bei der 130. Kieler Woche mit Podiums-Chancen in das Medaillenrennen. Nach acht Wettfahrten lag der Sonthofener mit 50 Zählern punktgleich hinter seinem norwegischen Trainingspartner Hermann Tomasgaard auf Platz vier. Als Spitzenreiter zieht ihr dritter Sparringspartner, der Franzose Jean-Baptiste Bernaz (37 Punkte), in das Finale an diesem Mittwoch ein. Das Trio nutzt die Kieler Woche als letzten Regatta-Test vor dem Olympia-Einsatz.

Buhl sagte nach verpatztem letzten Rennen der Hauptrunde am Dienstag: „Ich hätte mir heute ein besseres letztes Rennen gewünscht, aber es ist gut, dass wir hier sind. Race-Übung ist Race-Übung.“ In insgesamt fünf olympischen Segelklassen konnten nach Ausfällen wegen Flaute am Vortag am vorletzten Tag der ersten Kieler-Woche-Halbzeit 16 Rennen bei besten Bedingungen absolviert werden.

Nur in einer der fünf Klassen startet eine deutsche Crew von Platz eins aus in die Final-Rennen am Mittwoch: Im Frauen-Skiff 49erFX gehen Inga-Marie Hofmann und Jill Paland (Düsseldorfer Yacht-Club/Norddeutscher Regatta Verein) mit 17 Punkten Vorsprung vor den dänischen Verfolgerinnen Pia Dahl Andersen/Nora Edland als Top-Favoritinnen an den Start.

Dazu steht der Halbzeittag der Kieler Woche im Zeichen der Segel-Nationalmannschaft, die am Mittwoch offiziell vorgestellt und zur Olympia-Regatta nach Marseille verabschiedet wird.

