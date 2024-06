Hamburg (dpa/lno). Bislang spielt Muhammad Dahaba im Nachwuchs des FC St. Pauli. Von der neuen Saison an gehört der 19 Jahre alte Abwehrspieler zum Profi-Kader des Bundesliga-Aufsteigers.

Der FC St. Pauli hat seinen Nachwuchsspieler Muhammad Dahaba mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler war bislang für die U23 sowie die U19 des Kiezclubs aufgelaufen, hatte in der abgelaufenen Spielzeit aber regelmäßig zur Trainingsgruppe des Lizenzkaders gehört.

„Muhammad hat die Gelegenheit, sich beim Lizenzteam zu zeigen, sehr gut genutzt. Wir freuen uns sehr darüber, dass Muhammad seine nächsten Schritte in seiner Entwicklung mit uns gehen möchte“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Über die Laufzeit des Arbeitspapiers gab es keine Mitteilung.

