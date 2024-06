Kiel (dpa/lno). Positive Worte vom Regierungschef: Ministerpräsident Daniel Günther zeigt sich zufrieden mit Personalentscheidungen des Koalitionspartners.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Rückkehr von Silke Schneider in die Landesregierung als Nachfolgerin der scheidenden Finanzministerin Monika Heinold (beide Grüne) begrüßt. „Silke Schneider kennt das Ressort und die Themen als frühere Finanz-Staatssekretärin bestens und wird nahtlos daran anknüpfen können“, sagte Günther am Dienstag in Kiel. Heinold hinterlasse ihr ein sehr gut aufgestelltes Haus, das ihrer Nachfolgerin bestens vertraut sei. „Für die Regierung und unsere Koalition ist es eine sehr gute Nachricht, dass mit Silke Schneider eine absolut erfahrene und versierte Nachfolgerin das Amt von Monika Heinold übernehmen wird.“ Schneider sei fachlich und menschlich ein echter Gewinn. Die Juristin war von 2017 bis 2020 Finanzstaatssekretärin.

Positiv äußerte sich Günther auch über die Entscheidung des Koalitionspartners, Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) zu seiner Stellvertreterin zu machen. „Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit Aminata Touré, mit der die Zusammenarbeit im Kabinett schon immer sehr vertrauensvoll war und jetzt in der für sie neuen Funktion als stellvertretende Ministerpräsidentin noch enger sein wird“, sagte der CDU-Politiker. „Wir haben eine Koalition, in der wir sehr gut und harmonisch zusammenarbeiten und das werden wir auch in Zukunft so fortsetzen.“

