Lübeck -. Die Polizei hat ein Schulzentrum in Lübeck umstellt. Man gehe von einer mutmaßlichen Bedrohungslage aus, sagte ein Sprecher.

An einem Schulzentrum in Lübeck gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Man reagiere damit auf eine mutmaßliche Bedrohungslage, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Deshalb habe man dort eine größere Anzahl von Kräften zusammengezogen. Auch umliegende Straßen seien gesperrt worden, sodass mit größeren Verkehrsbehinderungen gerechnet werden müsse. Um welche Art von Bedrohung es geht, sagte der Sprecher nicht. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ darüber berichtet.

