Hamburg (dpa/lno). In Eric da Silva Moreira verliert Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli ein großes Talent. Der U17-Weltmeister wechselt in die Premier League. Künftig spielt der 18-Jährige für Nottingham Forrest.

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli verliert ein großes Talent. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird Eric da Silva Moreira den Verein verlassen. Der U17-Weltmeister wechselt nach England und schließt sich dem Premier-Leage-Club Nottingham Forrest an. Über die Ablösemodalitäten haben bei Clubs Stillschweigen vereinbart.

„Der Abschied vom FC St. Pauli fällt mir nach der langen Zeit natürlich schwer, doch nach meiner Volljährigkeit, dem Abitur sowie den ersten Spielen im Herrenbereich möchte ich mich ganz neuen Herausforderungen stellen, mich in England beweisen“, sagte der 18 Jahre alte Flügelspieler. Da Silva Moreira spielte seit 2015 für den FC St. Pauli und feierte in der vergangenen Saison sein Debüt in der Profimannschaft der Kiezkicker.

St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann sagte: „Wir respektieren Erics Wunsch, den nächsten Schritt bei Nottingham Forrest angehen zu wollen, und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste.“

© dpa-infocom, dpa:240625-99-524816/2 (dpa)