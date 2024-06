Malente (dpa/lno). Zwei Motorradfahrer stoßen in einer Kurve frontal zusammen. Beide werden schwer verletzt, für einen von beiden besteht Lebensgefahr.

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Malente im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Für einen von beiden, einen 68 Jahre alten Mann aus dem Kreis Ostholstein, bestand zeiweilig Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Der 68-Jährige und ein 37 Jahre alter Motorradfahrer waren am Sonntag auf der Kreisstraße 57 in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Der 37-Jährige war nach Polizeiangaben in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-522155/2 (dpa)