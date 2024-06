Hamburg/Kiel (dpa/lno). Hamburgs und Schleswig-Holsteins Bewohner dürfen sich auf sommerliche Temperaturen am Dienstag einstellen. Auch der Mittwoch bringt Sommerwetter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Norden Sommerwetter voraus. Am Dienstag werden in Hamburg und Schleswig-Holstein sonnige Temperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet, wie der DWD mitteilte. An der Ostsee sei mit 21 Grad zu rechnen. Die Nacht zu Mittwoch ist den Angaben zufolge trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD bei Temperaturen von 27 Grad in Husum und bis zu 29 Grad in Hamburg sommerlich warm. An der Ostsee seien es 24 Grad bei Wind, der von der See kommt.

