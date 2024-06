Husum (dpa/lno). Eine 79-jährige Frau fährt mit einem E-Bike durch Husum. Aus bislang unbekannten Gründen gerät sie ins Schleudern und ein Auto erfasst sie.

Eine 79-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Husum lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei am Montagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem E-Bike auf die Straßenmitte geraten und anschließend von einem von hinten herannahenden Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte brachten die 79-Jährige in ein Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin blieb den Angaben zufolge unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-520308/2 (dpa)