Hamburg (dpa/lno). Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend nach einem schweren Unfall in Hamburg im Bezirk Harburg noch an der Unfallstelle gestorben. Der 18-Jährige war mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr geraten und in einer Kurve frontal mit einem Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Seine Sozia wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

