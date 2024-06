Timmendorfer Strand (dpa/lno). Ein Streit zwischen Ex-Partnern eskaliert. Im Laufe der Auseinandersetzung würgt die Frau laut Polizei ihre Mutter, die vermitteln wollte.

Die Polizei hat am Wochenende in Timmendorfer Strand eine Frau wegen versuchten Mordes festgenommen. Die 45-Jährige habe versucht, ihre 76 Jahre alte Mutter zu strangulieren, teilte die Polizei am Montag mit. Herbeigerufene Beamte konnten dies den Angaben zufolge verhindern. Die Mutter hatte laut Polizei zuvor versucht, einen Streit zwischen der 45-Jährigen und deren Ex-Freund zu schlichten.

Der 49 Jahre alte Mann hatte die Polizei gerufen, weil seine ehemalige Partnerin ihn mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe. Daraufhin habe sich ein Streit zwischen der 45-Jährigen und ihrer Mutter entwickelt. Das Amtsgericht Lübeck habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen, berichtete die Polizei. Die Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

