Der Geschäftsführer des Kieler Seehafens, Dirk Claus, hat mehr Planungssicherheit für Schleswig-Holsteins Häfen gefordert. „Wir wollen und müssen uns noch zukunftsfähiger aufstellen, benötigen dafür aber verbindliche Zusagen aus der Politik zu Fragen der Finanzierung“, sagte er bei einem Treffen mit Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag in Kiel. Der Kieler Hafen übernehme eine wichtige Versorgungsfunktion für Nordeuropa, der Rechnung getragen werden müsse.

Minister Madsen betonte: „Der Kieler Hafen hat sich - auch mit Unterstützung des Landes - in den letzten Jahren sowohl im Güterumschlag als auch im Passagierverkehr herausragend entwickelt.“ Auch wenn vor allem Kreuzfahrtschiffe in den Sommermonaten ins Auge fallen, unternehme der Seehafen große Schritte in Richtung Klimaneutralität.

Der Minister und der Geschäftsführer des Seehafens hätten sich neben der aktuellen Entwicklung des Seehafens auch über anstehende Projekte in den Bereichen Hafenerweiterung und Digitalisierung ausgetauscht. Dabei investiere der Hafen nach eigenen Angaben in den nächsten fünf Jahren knapp 70 Millionen Euro.

