Hamburg (dpa/lno). Schönes Sommerwetter, eine großartige Stimmung und packende Spiele: Die Veranstalter vom Hamburger Fanfest sind bisher mit der Fußball-EM sehr zufrieden. Das hat vor allem mit den Fans zu tun.

Die Veranstalter des Hamburger Fanfests zur Fußball-EM haben eine erste positive Bilanz gezogen. „Wir können uns die Stimmung auf der Fanzone und im Public Viewing nicht besser vorstellen“, sagte Sprecherin Miriam Spengler der dpa. „Natürlich hilft das gute Wetter, aber es sind vor allem die friedlichen und begeisterten Fans aus Hamburg, Deutschland und ganz Europa, die hier eine großartige Atmosphäre schaffen.“

Die Nationen begegneten sich friedlich und mit Sportsgeist, es zeige sich, dass das Motto „United by football“ kein Wunschdenken sei. „Hamburg ist bunt, es ist das Tor zur Welt, und das gute Miteinander zeigt sich auch auf dem Hotspot Fanzone“, sagte Spengler.

Bereits am Samstag, also eine gute Woche nach EM-Beginn, verzeichneten die Veranstalter mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher. Am Sonntag zum Spiel Deutschland gegen Schweiz kamen noch einmal 45.000 hinzu. „Das übertrifft unsere Erwartungen zu diesem Zeitpunkt und wir freuen uns, dass die Menschen das Angebot der Fanzone mit Public Viewing so gut annehmen.“

Die Fanzone mit zahlreichen Bildschirmen bietet Platz für 10.000 Besucher. Hier werden alle Spiele der Europameisterschaft übertragen. Das angrenzende Public Viewing bietet Platz für weitere 40.000 Besucher. Dort werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.-o.-Runde übertragen.

