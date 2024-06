Hamburg (dpa/lno). Ein 55-Jähriger liegt leblos in seiner Wohnung. Ein Bekannter entdeckt den Mann und ruft die Polizei. Ein schlimmer Verdacht bestätigt sich.

Nach dem Fund eines Toten auf St. Pauli geht die Hamburger Polizei von einem Verbrechen aus. Der 55-Jährige sei am Samstagmorgen von einem Bekannten leblos in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Der Mann habe mehrere Verletzungen gehabt.

Eine Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin bestätigte den Verdacht eines Tötungsdelikts. Nähere Angaben zur Todesursache machte die Sprecherin nicht. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-513330/2 (dpa)