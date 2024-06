Hamburg (dpa/lno). Hamburgs städtischer Stromnetzbetreiber hat bei einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro knapp 80 Millionen Euro Gewinn gemacht. Die Investitionen waren fast fünfmal so hoch.

Die städtische Stromnetz Hamburg GmbH hat im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von rund 1,08 Milliarden Euro gut 79 Millionen Euro Gewinn gemacht. Die Investitionen bezifferte der Verteilnetzbetreiber am Montag auf knapp 389 Millionen Euro. „Seit der Rekommunalisierung der Stromnetz Hamburg vor neun Jahren hat sich das Unternehmen zu einem der wichtigsten Player der Hamburger Energiewende entwickelt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Die Fortschritte beim Um- und Ausbau der Stromnetze zeigten, dass der Rückkauf der Energienetze sich gelohnt habe.

Hamburgs Bürgerinnen und Bürger hatten 2013 in einem Volksentscheid entschieden, die Verteilnetze für Strom, Gas und Fernwärme wieder in die Hände der Kommune zu legen. Vollständig bei der Stadt sind die Energienetze seit 2020. Das Hamburger Stromverteilungsnetz hat den Angaben zufolge eine Gesamtlänge von fast 33.500 Kilometern. An ihm sind rund 1,2 Millionen Kunden angeschlossen, die von mehr als 560 Stromlieferanten beliefert werden. Im September fusioniert Stromnetz Hamburg mit der ebenfalls städtischen Gasnetz Hamburg GmbH. Diese gemeinsame Netzgesellschaft wird den Angaben zufolge rund 1,49 Millionen Kundinnen und Kunden mit Strom und Gas versorgen und mehr als 2300 Menschen beschäftigen.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-513332/2 (dpa)