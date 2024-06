Ratekau (dpa/lno). Ein Gewerbe für verschiedene Futtersorten fängt am frühen Sonntag in Ratekau Flammen.

Ein Feuer hat in Ratekau (Kreis Ostholstein) das Gebäude eines Großhandels für Tierfutter beschädigt. Aus zunächst unbekannter Ursache war der Brand am frühen Sonntagmorgen entstanden, wie die Polizei mitteilte. Wie hoch der Schaden genau ist, konnte am Sonntag nicht gesagt werden, da die Löscharbeiten noch andauerten.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge einen Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien offene Flammen zu sehen gewesen. Menschen seien während des Brandes nicht in Gefahr gewesen. Die Rauchentwicklung war laut der Polizei sehr stark. Eine Warnung an die Bevölkerung habe man aber nicht aussprechen müssen, da das Gewerbe abgelegen liegt.

© dpa-infocom, dpa:240623-99-499627/2 (dpa)