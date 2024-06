Rendsburg (dpa/lno). Die 56-stündige Sperrung der A7 zwischen der Anschlussstelle Schleswig/Jagel und dem Autobahndreieck Bordesholm verlangt den Autofahrern einiges ab.

Die 56 Stunden währende Sperrung der A7 in Richtung Hamburg bei Schleswig hat am Samstag zu Stau auf der Autobahn und dichtem Verkehr auf der Umgehungsstrecke geführt. Vor der Anschlussstelle Schleswig/Jagel, wo die Fahrzeuge abgeleitet werden, standen die Autos am Nachmittag dem ADAC zufolge auf drei Kilometern Länge. Auf der B77 als Umgehungsstrecke meldete der Automobilclub dichten Verkehr mit Zeitverlusten für die Fahrzeugführer. Unfälle gab es der Polizei zufolge bis dato nicht.

Seit Freitagabend 20.00 Uhr und noch bis Montagmorgen 5.00 Uhr ist die A7 in Richtung Süden zwischen der Anschlussstelle Schleswig/Jagel und der Anschlussstelle Warder wegen Asphaltsanierung gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord mitgeteilt hatte. Der Verkehr wird demnach von Schleswig/Jagel über die B77 bis nach Jevenstedt und weiter über die L328 bis zur Anschlussstelle Neumünster-Nord zurück zur A7 geführt. Der Verkehr in Richtung Norden wird den Angaben zufolge nicht beeinträchtigt.

© dpa-infocom, dpa:240622-99-492531/3 (dpa)