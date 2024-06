Hamburg. Feuer in einer großen Privatschule in Hamburg: Rund 100 Einsatzkräfte brauchten fünf Stunden, um die Flammen im Dachstuhl zu löschen. Der Schaden ist erheblich.

Einen Tag nach dem Brand des Dachstuhls einer Schule in Hamburg ist die Ursache noch unklar. Ein Brandursachenermittler werde in der neuen Woche den Ort des Geschehens untersuchen, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend.

Ob am Montag Unterricht in der Brechtschule, einer Privatschule mit Grundschule, Gymnasium, Stadtteilschule, Abendgymnasium und Handelsschule im Stadtteil St. Georg, stattfinden kann, war zunächst unklar. Bei dem Brand am Freitagabend ist laut Feuerwehr erheblicher Sachschaden durch Feuer, Rauch und Löschwasser entstanden.

Die Flammen im Dachstuhl waren den Angaben zufolge nach fünf Stunden gelöscht. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Zur Schadenshöhe konnten Feuerwehr und Polizei am Sonnabend keine Auskunft geben.

Rund 100 Einsatzkräfte waren zur Feuerbekämpfung ausgerückt. Wegen der Rauchentwicklung waren die Anwohner im Umkreis der Norderstraße in St. Georg am Freitagabend gebeten worden, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

© dpa-infocom, dpa:240622-99-490605/2 (dpa)