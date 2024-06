Kiel. Mit dem traditionellen Startsignal mit Schiffshorn und Schiffsglocke startet Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt am Samstag in die Kieler Woche. Bereits am Freitag trafen Marineschiffe ein.

Die Segel sind gesetzt: Am Samstag (19.00 Uhr) eröffnen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Ex-Holstein-Kiel-Fußballer Fin Bartels offiziell die Kieler Woche. Zum großen Volksfest erwartet Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt bis zum 30. Juni wieder drei Millionen Gäste.

„Ich freue mich auf ein fröhliches und friedliches Segel- und Sommerfest“, sagte Kämpfer vor dem Start. Für ihn sei es als Oberbürgermeister die elfte Kieler Woche und noch immer „die schönste Woche des Jahres“. In der ganzen Innenstadt und an der Förde sind Stände und Bühnen aufgebaut, rund um die Hörn viele Fahrgeschäfte. Vor dem Kieler Rathaus lockt der „Internationale Markt“ mit leckerem Essen aus vielen Ländern. Auf insgesamt 16 Bühnen sind rund 300, zum größten Teil kostenlose Konzerte zu hören - unter anderem mit Juli, Patrice, Milow und Max Giesinger.

Die Segelregatten in Kiel-Schilksee stehen diesmal im Zeichen der Olympischen Spiele in Paris. Segler aus 50 Nationen nutzen den sportlichen Teil der Kieler Woche auch für die Vorbereitung auf den Kampf um Medaillen.

Die Deutsche Marine begrüßt während der Kieler Woche mehr als 40 Schiffe und Boote aus 16 Nationen. Die meisten Schiffe sind am Freitag in die Kieler Förde eingelaufen, sie kamen direkt vom Nato-Manöver „Baltops“ auf der Ostsee.

Bereits am Freitag feierten auch viele Menschen den inoffiziellen Start ins Volksfest - in der Stadt, auf der Kiellinie entlang der Förde und beim Soundcheck vor den Bühnen. Am Abend wurde Ministerpräsident Günther zum Fassanstich im Bayernzelt erwartet.

