Hamburg. Haustiere als Seelenverwandte, Tipps für Hunde- und Katzenhalter – darum geht es im Abendblatt-Podcast „Das letzte Kind hat Fell“.

In einer Welt, die oft hektisch und anonym wirkt, finden viele Menschen Trost und Geborgenheit bei ihren Haustieren. Diese treuen Begleiter sind längst nicht mehr nur Tiere, sondern wahre Seelenverwandte. Der neue Abendblatt-Podcast „Das letzte Kind hat Fell“ widmet sich genau dieser tiefen und besonderen Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Das letzte Kind hat Fell - der Haustier-Podcast des Hamburger Abendblatts. Marzel Beckers Katze Francis. © HA | HA

Neuer Abendblatt-Podcast: „Das letzte Kind hat Fell“

Vor ein paar Jahren gab es in der Familie von Abendblatt-Head-of-Audio Marzel Becker eine große Diskussion: Wie soll das neue Familienmitglied heißen? Jeder hatte eine Meinung – seine Frau Sandra, sein Sohn Jay und natürlich Marzel selbst. Am Ende konnte sich die Familie auf einen Namen einigen: Francis!

Seit mehr als neun Jahren lebt Francis, eine stattliche Maine-Coon-Katze, in Bergedorf im Haushalt der Beckers. Auf Francis trifft der bekannte Spruch „Das letzte Kind hat Fell“ zu 100 Prozent zu. „Irgendwann lag ich nachts wach, und Francis lag schnurrend zwischen meiner Frau und mir“, erinnert sich Marzel. Genau in diesem Moment kam ihm die Idee für den neuen Abendblatt-Podcast. Der Titel lag auf der Hand: „Das letzte Kind hat Fell“.

Hund, Katze, Haustiere – Erweiterung des Themenspektrums

Marzel wollte jedoch nicht nur über Katzen sprechen, sondern den Kreis der potenziellen Hörer von Anfang an erweitern. „Deshalb habe ich meine gute Freundin Ina Tenz aus vergangenen Radiotagen angerufen. Sie hat nämlich ein Kalb zu Hause – bzw. einen Briard namens Skudde. Ich habe selten so einen großen Hund gesehen“, sagt Marzel Becker.

Ina war von der Podcast-Idee sofort begeistert. So treffen sich die beiden (plus Skudde, da Francis Autofahren hasst) regelmäßig im Abendblatt-Studio, um die jeweils neueste Folge aufzunehmen. Die Themen reichen von der Frage, ob wir unsere Haustiere zu sehr vermenschlichen (Marzel definitiv), bis hin zu Tipps für Hundebesitzer, die ihr Haustier mit in den Urlaub nehmen möchten.

„Das letzte Kind hat Fell“ – Der Podcast für Haustierliebhaber

Dieser Podcast ist für alle, für die Haustiere mehr sind als eben „nur“ ein Haustier. Ina Tenz und Marzel Becker sagen: „Skudde und Francis sind unsere Seelenverwandten, und diese bedingungslose Liebe treibt manchmal seltsame Blüten“.

Wir sagen: Viel Spaß mit „Das letzte Kind hat Fell“. Alle zwei Wochen neu und natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen.