Hamburg (dpa/lno). In Hamburg-Alsterdorf sollen Schüsse gefallen sein. Die Polizei rückt auch mit Spezialkräften an.

Die Hamburger Polizei ist am Freitag zu einem Großeinsatz in Alsterdorf ausgerückt. Nach Angaben eines Sprechers waren im Bereich einer Wohnunterkunft im Tessenowweg Schüsse gemeldet worden. „Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Auch das SEK“. Verletzte habe es nicht gegeben. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe seien noch unklar. „Im Moment ist alles ruhig“, sagte der Polizeisprecher.

