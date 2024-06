Kiel (dpa/lno). Zwei Polizisten werden auf einen Mann aufmerksam, der sie dann unvermittelt bei der Kontrolle angreift. Die Beamten entdecken bei ihm auch zwei Messer.

Ein Mann hat in Kiel einen Hitlergruß gezeigt und eine Polizistin sowie einen Polizisten mit Pfefferspray angegriffen. Die Beamten wurden durch das Zeigen der verbotenen Geste sowie eines Mittelfingers in Richtung der Polizisten auf den 59-Jährigen aufmerksam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sie den Mann am Donnerstagnachmittag kontrollieren wollten, stürmte er unvermittelt auf sie los und sprühte Pfefferspray in das Polizeiauto.

Unter eigenem Pfefferspray-Einsatz konnten die beiden Polizeikräfte den Mann überwältigen und festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden sie noch zwei Messer. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,69 Promille. Im Anschluss kam er auf freien Fuß. Die Polizistin und der Polizisten konnten den Dienst fortsetzen.

Den Mann erwarten nun nach Polizeiangaben Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

