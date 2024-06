Kiel/Rostock. Tausende Soldaten aus 20 Nato-Ländern haben an dem zweiwöchigen Manöver „Baltops“ in der Ostsee teilgenommen. Nun endet das Manöver zum Start der Kieler Woche.

Vor dem Start der Kieler Woche ist das traditionelle Nato-Manöver „Baltops“ in der Ostsee am Freitag in Kiel mit einer Einlaufparade zu Ende gegangen. Das jährliche Manöver unter Führung der US-Navy fand zum 53. Mal statt, teilte die Marine am Freitag in Kiel mit. Seit dem 7. Juni hatten über 50 Schiffe und Boote und rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 20 Nato-Staaten in der Ostsee die Sicherung der freien Seewege trainiert - Darunter auch die neuen Nato-Mitglieder Schweden und Finnland.

Ein Teil der Boote und Schiffe wurden von einem Marinekommando aus Rostock geführt. „Ich bin stolz darauf, dass Deutschland im Rahmen von Baltops durch die USA eine wichtige Führungsposition übertragen bekommen hat“, sagte Konteradmiral Stephan Haisch im Vorfeld der Operation Anfang Juni. Ein Teil der am Manöver beteiligten ausländischen Schiffe und Boote können am Wochenende während der Kieler Woche besichtigt werden.

