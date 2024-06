Hamburg. Schon 2023 gab es jede Menge Nachwuchs bei Hamburgs-Störchen. Jetzt ist die Zahl nochmals gestiegen. Aber nicht alle Storchenpaare hatten Glück.

Erneuter Baby-Boom bei Hamburgs Störchen: Wie der Nabu Hamburg mitgeteilt hat, haben 43 Storchenpaare 113 Junge großgezogen.

Damit sei die Rekordzahl vom vergangenen Jahr von 104 Jungtieren noch einmal übertroffen worden. Auch die Anzahl der Brutpaare sei noch einmal angestiegen, von 40 Paaren im Jahr 2023 auf 53 in diesem Jahr. Allerdings gab es nicht in jedem Nest Nachwuchs.

Storch-Rekord in Hamburg und Brutausfall wegen schlechten Wetters

Grund dafür war das Wetter, das im Frühjahr auch dem Hamburger Tourismus in die Quere kam. „Durch das kalte und regnerische Wetter gab es in zehn Nestern einen kompletten Brutausfall“, sagte der ehrenamtliche Storchenbetreuer Jürgen Pelch. Vier Jungstörche habe er in diesem Jahr wieder per Hand aufgepäppelt, von denen er zwei bereits in die Freiheit entlassen habe.

Noch bis Ende Juli/Anfang August können sich die Hamburger an den Jungstörchen erfreuen. Dann machen sich die Tiere auf die Reise in ihre Überwinterungsgebiete in Spanien, Portugal oder Afrika.

Die Altstörche erholen sich noch ein paar Wochen von der Aufzucht ihrer Jungen und fliegen dann ebenfalls gen Süden. Sechs Hamburger Störche, die der Nabu mit einem Sender versehen hat, können auf ihrem Rückflug live im Internet verfolgt werden, unter www.nabu-hamburg.de/stoerche.

