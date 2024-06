Themen: Cannabis-Konsum steigt bei Jüngeren +++ Amtsgerichte sind überlastet +++ Die wahren Probleme in der Asylpolitik

Keine Entlastung

21. Juni: „Cannabis-Konsum steigt vor allem bei Jüngeren. Umfrage: Nutzungsverhalten ändert sich seit Legalisierung. Überraschend viele bauen ihr Gras selbst an“

Seit der staatlichen Gesetzesinitiative ist der Cannabis-Konsum vor allem bei Jüngeren gestiegen (immerhin rund 33 statt bisher 11 Prozent). Ist es das, was Herr Lauterbach und die Ampel erreichen wollten? Wird deshalb auch nicht gegen den Missbrauch von Lachgas vorgegangen? Welche skurrilen Prioritäten setzt diese Regierung? Vor dem Hintergrund zunehmenden Drogenkonsums und entsprechend steigenden Straftaten gab es ja erhebliche Kritik an der Legalisierung. Die Ampel hatte sich eine Entlastung der Justiz versprochen, die nicht eintrat. Böse Zungen könnten nun einwenden, dass man die aktuelle Politik bekifft besser ertragen könne.

Chris Mahns

Gebotene Investition

20. Juni: „Amtsgerichte sind überlastet. Senat nennt Personalsituation „angespannt“, CDU spricht von „unterirdisch“. Es wird sogar sonnabends gearbeitet – und 100 Studenten helfen“

Die Zustände bei den Gerichten in Hamburg sind tatsächlich so besorgniserregend, dass man in gewissen Bereichen in gewisser Weise von einem Stillstand der Rechtspflege sprechen muss. Unzumutbar sind sie insbesondere bei einigen Nachlassgerichten, und dies gilt nicht nur für die Verfahren, in denen Richter entscheiden müssen – dort dauern diese oft mehrere Jahre –, sondern auch in so relativ unkomplizierten Bereichen wie Erbscheinerteilung und Testamentseröffnung. Es passiert auch des Öfteren, dass die Eintragung einer Vormerkung beim Grundbuch sich mehr als ein halbes Jahr hinzieht – eigentlich als schnelle Sicherungsmaßnahme gedacht. Besonders schlimm sind die Zustände bei den Amtsgerichten Barmbek und St. Georg, vergleichsweise weniger schlecht läuft es in Wandsbek. Die von der Justizbehörde eingeleiteten Maßnahmen bringen offensichtlich fast nichts, lösen wird man das Problem nur können, wenn man – wie bei der Polizei – mehr Geld in die Hand nimmt und die Mitarbeiter angemessen bezahlt. Da ist aber vermutlich auch unser Finanzsenator gefragt, eine nicht nur gute, sondern zwingend gebotene Investition wäre es allemal.



Michael Pommerening

Ich bin fassungslos

20. Juni: „Ist die Asyl-Politik der Ampel gescheitert? Die Kommunen sind am Limit und Gewalttaten wie in Mannheim erschüttern das Land. Wo es beim Thema Migration und Abschiebungen vorangeht – und wo es hakt“

Das Thema Asyl und Abschiebungen lässt sich sehr gut am Beispiel der Ukraine aufzeigen. Dass Deutschland Ukrainer für einen überschaubaren Zeitraum aufnimmt und unterstützt, ist gut und richtig. In der Praxis ist es jedoch so, dass aktuell viele Personen auf dem Ukraine-Ticket aufgenommen werden, die gar keine Ukrainer sind, sondern aus arabischen und mittelasiatischen Staaten kommen. Ich war sprachlos, als ich das hörte und habe nachgefragt. Die ukrainische Lehrkraft an der Schule unserer Kinder bestätigte, dass sie viele angeblich ukrainische Kinder nicht in Ukrainisch unterrichten kann, da sie Farsi, Arabisch etc. sprechen würden. Diese Familien sind – so die Antwort – gezielt in die Ukraine eingereist und haben dort einen zeitlich begrenzten Aufenthaltstitel erhalten. Damit reisen sie nach Deutschland ein, da deutsche Behörden beide Augen schließen. Sie lassen – wie von Frau Faeser mittlerweile zugegeben – auch islamistische Gefährder über die Ukraine einreisen und alimentiert diese. Die Lehrkraft sagt, sie versteht die Behörden nicht, es interessiere aber auch niemanden bei den deutschen Behörden, dass die Einreise missbräuchlich genutzt werde. Inzwischen habe ich diese Einreisepraxis wiederholt geschildert bekommen und muss sagen, ich bin fassungslos.

Peter Martin

Das sind Scheinlösungen

20. Juni: Leitartikel „Schluss mit Scheinlösungen. Die wahren Probleme in der Asylpolitik werden nicht angegangen“

Der Autor irrt gewaltig, wenn er meint, dass die von ihm propagierten Lösungen nicht genauso Scheinlösungen seien. Weder die Bezahlkarte noch das seit einer Ewigkeit immer wieder aufs Neue wiederholte Märchen von der gerechten Verteilung in Europa bieten auch nur den Ansatz einer tragfähigen Perspektive. Wann sind wir endlich so ehrlich, uns einzugestehen, dass es nur zwei Alternativen gibt: Entweder die europäische Politik hat den Mut, die geltenden internationalen Regeln der Realität anzupassen, oder wir zerstören unsere Sozialversicherungssysteme, und damit in logischer Konsequenz die ohnehin fragilen Demokratien in der gesamten EU.

Wolfgang Malota

Baut ihn schlicht zu Ende

19. Juni: „Unternehmer will Elbtower die Kugel geben. Projektentwickler Arne Weber möchte mit einem kreativen Entwurf den Baustopp an den Elbbrücken überwinden“

Ich hatte immer gedacht, viel lächerlicher als mit der Idee des Elbtowers (endlich ein neues Wahrzeichen für Hamburg) könne die Stadt sich nicht machen. Aber nein, es geht noch mehr: setz dem Torso eine Kugel auf. Die Skizze erinnerte mich sehr an einen Seehund, der einen großen Ball auf der Nase balanciert. Warum macht man das Ding nicht einfach oben zu? Die Proportion im Vergleich zu dem Unterbau ist doch völlig okay. Baut ihn schlicht zu Ende, vorzugsweise auch mit Wohnungen und wartet ein bisschen ab, bis sich die Aufregung um den Anflug von Größenwahn eines ehemaligen Bürgermeisters gelegt hat.

Dorothea Lehmann

Menschen zweiter Klasse?

18. Juni: „In Hamburg ist von Sparen keine Rede. Haushaltsberatungen: Was der Senat anders macht als die Ampel“

Diese erfreuliche Nachricht (eine Haushaltsreserve von über sechs Milliarden Euro) überrascht mich sehr, weil die Freie und Hansestadt Hamburg gleichzeitig nicht bereit ist, ihren Betriebsrentnern, im Gegensatz zu den Pensionären, einen angemessenen Inflationsausgleich zu zahlen. Immerhin betrug die Preissteigerung in den vergangenen 20 Jahren ca. 50 Prozent, während die Zusatzrente der vielen städtischen Betriebsrentnern in diesem Zeitraum lediglich um 20 Prozent gestiegen ist. Ein Kaufkraftverlust nach Adam Riese von 30 Prozent. Das ist für die meisten Betriebsrentner nicht nur bitter, sondern auch für viele Geschäfte, die bekanntlich reihenweise pleitegehen. Von den betroffenen Arbeitsplätzen ganz zu schweigen. Sind die städtischen Betriebsrentner Menschen zweiter Klasse? Die verantwortlichen Politiker, die sich selbst die Taschen vollstopfen (z. B. 3000 Euro Inflationsprämie und jährliche Gehaltsanpassung) sollten sich schämen.

Jürgen Franke

Kleiner denken

19. Juni: „Werte Freunde in finanzieller Not. Modeladen-Chefin Janine Werth richtet dramatischen Appell an ihre Kunden“

Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie während und auch nach der Corona-Zeit über dieses Unternehmen geschrieben. Es ist schön, dass Sie dieses Unternehmen so unterstützen. Warum auch immer. Aber bedenken Sie doch bitte, dass es noch viele weitere Geschäfte gibt, die seit Corona mit dem Überleben kämpfen. Ich kenne zum Beispiel kein Unternehmen, welches die Corona-Hilfen nicht zurückzahlen musste (mich eingeschlossen), und alle haben eine Lösung gefunden, und dies völlig ohne die Unterstützung von Tageszeitungen. Vielleicht muss man irgendwann die Augen öffnen und sagen, ich habe etwas falsch gemacht, es geht einfach nicht mehr, oder ich muss anfangen, etwas kleiner zu denken.

Heike Schlieper

