Themen: Spüren Kamera-Autos Parksünder auf? +++ Asyl-Politik gescheitert? +++ TU Hamburg erhält Millionen +++ Wolf-Dieter wieder da

Es geht um Sicherheit

21. Juni: „Spüren bald Kamera-Autos Parksünder auf? Eine hocheffiziente Überwachung könnte in Hamburg die Knöllchenvergabe revolutionieren. Noch scheitern die Senatspläne an der Bundesregierung“

Es geht nicht um Geldmache, es geht um Verkehrssicherheit. Verkehrsregeln gibt es nicht zum Spaß. Falsch geparkte Autos auf Gehwegen, Radwegen, an abgesenkten Bordsteinen, in Kreuzungsbereichen – sie alle machen Fußgängern, Rollstuhlfahrern, Radfahrern, Menschen mit Rollatoren und Eltern mit Kinderwagen das Leben nicht nur schwer, sondern gefährlich. ScanCars prüfen automatisiert die Parkberechtigungen, sodass die Mitarbeiterinnen des LBV entlastet sind und so gezielt diese falsch und gefährlich geparkten Autos abzetteln können. Denn die Halter gefährden andere Verkehrsteilnehmer. Dabei geht es nicht um Geldmache, wie der ADAC in typischer Manier zitiert wird, sondern um Verkehrssicherheit. Hätten Sie den VCD, den ADFC und den Fuß e. V. gefragt, wäre es ein guter, differenzierter Artikel geworden. So ist es wieder einmal nur einseitiger Journalismus – schade.

Janna Schulte, Hamburg-Hamm

Kind ist im Brunnen

20. Juni: „Ist die Asyl-Politik der Ampel gescheitert? Die Kommunen sind am Limit, und Gewalttaten wie in Mannheim erschüttern das Land. Wo es beim Thema Migration und Abschiebungen vorangeht – und wo es hakt“

Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit (Kurt Schumacher, SPD). So gesehen, muss man wohl feststellen, dass in der Migrationspolitik mehrere Jahrzehnte nur herumgeeiert wurde und Bedenken selbst ernst zu nehmender Politiker wie Helmut Schmidt (mehr Ausländer verdaut das Land nicht, das gibt Mord und Totschlag, 1981) von moralisierenden Gutmenschen erfolgreich bekämpft wurden. Die großen Probleme des Landes sind allesamt Folge der übergroßen Migration, wie Wohnungsmangel, überfüllte Klassen mit zu vielen Schülern, die kein Deutsch sprechen, Irre, die ein Kalifat fordern usw. Nun befinden wir uns in einer Lage, die mit menschlichen und rechtsstaatlichen Mitteln kaum zu ändern sein wird. Das Kind ist in den Brunnen gefallen.

Herbert Mellin

Mehr Sachkenntnis

Am Welt-Flüchtlingstag befasst sich das Abendblatt unter der Fragestellung „Ist die Asyl-Politik der Ampel gescheitert?“ mit den Schwierigkeiten beim Thema Migration und Abschiebungen. Die Fragestellung ist legitim, die Mitteilungen im Berichtstext sind sachlich korrekt. Ein großer Teil unserer deutschen Bevölkerung neigt aber zu der Ansicht, die Migranten und ihre Einwanderung in unser Land seien an allem uns Belastenden schuld. Eine vergleichbare Ansicht vieler Millionen gab es schon einmal in unserer Geschichte, nur war die angeblich an allem schuldige Menschengruppe anders benannt, und wir kennen die Folgen. Da wäre es doch mehr als angebracht, nicht mit Berichten über die Gründe zu geizen, die Asylanten und Migranten zum Weggang und besonders zur Flucht aus ihrer Heimat treiben. Solche Berichte könnten bei vielen zu mehr Nachdenklichkeit und mitmenschlicher Solidarität beitragen und primitive Pauschalabneigungen und Hassgefühle zurückdrängen. Sie könnten so auch der Neigung unserer großen Parteien entgegenwirken, mit einem migrationsfeindlichen Schäbigkeitswettbewerb auf Stimmenfang zu gehen. Kurze Sätze wie „In Syrien tobt ein Bürgerkrieg“ im genannten Bericht reichen nicht, um mehr Sachkenntnis und Verständnis herbeizuführen.

Jürgen Kasiske

Was können wir tun?

20. Juni: Gastbeitrag: „Wir hängen die Jugend ab – das wird sich rächen“

Dem Beitrag ist aus vollem Herzen zuzustimmen – Frau Dotzer schildert, was ich genauso erlebe. Ich war 20 Jahre lang Fahrschülerin und Studentin, immer auf Bahn und HVV angewiesen. Es lief immer verlässlich – ich war immer gern Fahrgast. Unsere Kinder erleben nun einen unzumutbaren, planlosen ÖPNV, sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein. Sie wollen die Umwelt schonen und auf den Pkw verzichten – die Folgen für sie sind nur noch frustrierend und niederschmetternd. Ich bin ebenso enttäuscht von der grünen Politik. Was können wir tun?

Stefani Methler

TU9 ist Marketingmarke

19. Juni: „TU Hamburg erhält Millionen. Senat will Ingenieurschmiede in Harburg weiter aufwerten – Uni-Präsident erleichtert“

Die beschlossene Ausbaufinanzierung der Technischen Universität Hamburg (TUHH) ist sehr erfreulich. Wie in dem Artikel berichtet wird, hatte in der Vergangenheit der Senat den Wunsch geäußert, dass mit dem Ausbau die TU Hamburg perspektivisch zur Gruppe der TU9 aufschließen solle. Das wäre praktisch unmöglich gewesen. Hinter dem Begriff TU9 steht ein 2006 in Berlin eingetragener Verein, in dem sich jene westdeutschen Technischen Hochschulen und Universitäten zuzüglich der Technischen Universität Dresden zusammengeschlossen haben, deren Gründung auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Die Vereinsmitglieder haben sich selbst als die führenden deutschen Technischen Universitäten bezeichnet. Objektive wissenschaftliche Kriterien und unabhängige Evaluationen gibt es für diese Bezeichnung nicht. Für das Image von Universitäten stellt das Alter zweifelsohne einen Vorteil dar, aber daraus kann nicht gleich die Eigenschaft führend, möglichst noch in allen Bereichen, abgeleitet werden. Jüngere Universitäten, wie die erst 1978 gegründete TUHH, sind oft innovativer, da sie neue Felder erschließen, auf denen die alten Universitäten bisher nicht tätig waren. Die in dem Artikel verwendete Formulierung „Heute ist von dem Ziel nicht mehr die Rede“ erweckt den Eindruck, dass die TUHH es nicht geschafft hat, zu den TU9 aufzuschließen, der Ausbau aber dennoch finanziert wird. Damit werden die Erfolge der Technischen Universität Hamburg kleingeredet. Das Ziel wird zu Recht nicht weiterverfolgt, weil es sich bei dem Verein TU9 um eine geschickte Marketingmaßnahme der alten Technischen Universitäten handelt, um sowohl national als auch international leichter an Forschungsgelder zu kommen und um attraktiver für talentierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu erscheinen. Hamburg als Einzahler im Länderfinanzausgleich sollte das nicht auch noch unterstützen.

Gerhard Schmitz, Hamburg

Dank an Busfahrer

21. Juni: „Nach Aufruf im Abendblatt: Wolf-Dieter wieder da“

Es ist schön, so gute Nachrichten, wenn auch nicht ganz so wichtig wie Klimawandel, Krieg in der Ukraine, schlechte Flüchtlingspolitik etc., zu lesen. Sogar auf der Titelseite. Danke an den aufmerksamen Busfahrer.

Sabine Russek, Kisdorf

Öfter Aufheiterungen

Herzlichen Dank an die Abendblatt-Redaktion für diese eigentlich banale Story. Zeigt sie doch, dass auch nette Storys eine Chance für die Titelseite bekommen und auch die glückliche Auflösung ihren Weg auf Seite 1 findet. Hier gilt, auch eine positive Story darf ins Auge fallen. Gerne öfter solche Aufheiterungen auf Seite 1.

Herbert Jenning

Ich bin betroffen

17. Juni: „Versprechen gehalten. Anstoßen auf Europa: EM-Start gelungen“

Mit Enttäuschung und großer Betroffenheit habe ich Ihren Kommentar gelesen. Auch für die Niederländer ist die Europawahl ein ganz wichtiges Ereignis. Nur ist es schade, dass Sie in diesem Zusammenhang von 40.000 betrunkenen Holländern schreiben. Das macht mich traurig. Für mich war es vielmehr eine fröhliche, friedliche und freundliche Gruppe fußballbegeisterter Niederländer. Eine seit vielen Jahren gerne in Hamburg lebende Niederländerin.

Yvonne Odekerken

