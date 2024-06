Kiel (dpa/lno). Die Musikschulen im Norden demonstrieren vor dem Kieler Landtag. Nun kündigt Bildungsministerin Karin Prien ein Musikfördergesetz an, welches 2026 in Kraft treten soll.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat eine Stärkung der Musikschulen im Land angekündigt. „Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir uns im Kabinett darauf verständigt haben, dass wir trotz der überaus angespannten Haushaltslage eine substanzielle Erhöhung der Förderung für die Musikschulen ab 2025 umsetzen werden“, sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Demonstration der Musikschulen vor dem Kieler Landtag.

Noch in diesem Jahr soll dem Kabinett der Entwurf eines Musikschulfördergesetzes vorgelegt werden - spätestens im Februar 2025 solle dieser in den Landtag eingebracht werden, so Prien. In Kraft treten soll das Gesetz 2026. Bis dahin benötige das Land ab 2025 eine Übergangslösung, um die Strukturen der Musikschulen zu sichern.

„Wir lassen die Musikschulen nicht im Regen stehen“, betonte Prien. Diese seien nicht nur wesentlicher Partner der musikalischen Bildung, sondern auch zur Gestaltung des Ganztagsangebots in den Schulen wichtig. Daher müssten Land, Musikschulträger und Kommunen sowie die Eltern gemeinschaftlich auf eine Stärkung der Schulen hinarbeiten.

