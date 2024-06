Themen: Elbtower-Kugel +++ Schulen vor dem Kollaps +++ Was Putins Mimik verrät +++ Ist das deutsche Rentensystem ungerecht?

Bitte Fahrt aufnehmen!

20. Juni: „Elbtower-Kugel: Die Lösung vieler Probleme? Abgeordnete der SPD und CDU loben den Vorstoß von Arne Weber“

Eine interessante Idee. Warum nicht? Ob der Elbtower vollendet wird, steht in den Sternen, daher ist jetzt Kreativität gefragt. Auf dem Kaispeicher A steht heute die Elbphilharmonie, geplant war dort der Media City Port, ein Bürogebäude des Hamburger Projektentwicklers Euroland, bereits vorgestellt in Frankreich auf der MIPIM (Le marché international des professionnels de l‘immobilier). Das Umschwenken bei der Bebauung war für Euroland eine Enttäuschung, für die Hamburger und die ganze Welt eine große Freude und Bereicherung. Also: Bitte Fahrt aufnehmen beim Elbtower, damit wir ein repräsentatives Eingangstor nach Hamburg haben.

Babo von Rohr

In Blankenese lebt man länger

19. Juni: „Wer Geld hat, lebt länger – mit unfairen Folgen. Höheres Einkommen und Gesundheit hängen zusammen. Hinsichtlich der Rente spricht ein Forscher von ‚Umverteilung von unten nach oben‘“

Es gibt natürlich zahlreiche lebensverkürzende Faktoren, u.a. auch der individuelle Lebensstil (z.B. Sport treiben, gesunde Ernährung, Rauchen – oder eben auch nicht). Aber auch die Höhe des Einkommens ist wichtig, wie der Artikel ausführt. Vor der Europawahl hingen in Billstedt Wahlplakate mit der Aussage, dass Menschen dort zehn Jahre weniger leben als in Blankenese. Das macht nachdenklich. Auch sterben, statistisch betrachtet, Arbeiter früher als Angestellte. Das hängt sicherlich auch mit entsprechend gefährlichen Berufen zusammen, wie z.B. Dachdecker. Unter Berücksichtigung dessen wäre es sinnvoll, entsprechend der statistischen Lebenserwartung auch das Renteneintrittsalter zu senken. Beispielsweise könnten Dachdecker zwei bis drei Jahre früher abschlagsfrei in Rente gehen. Das hätte vermutlich auch eine Lenkungswirkung für die Berufswahl und könnte entsprechende Berufe letztlich attraktiver machen.

Reiner Gorning

Informatives Interview

19. Juni: „Was Putins Mimik über ihn verrät. Der Kremlchef kann unnahbar wirken, aber auch komisch, sagt Körpersprache-Experte Verra“

Das Interview mit Stefan Verra über den russischen Präsidenten Putin war sehr informativ. Putin ist ein Machtmensch, der seine Ausbildung beim KGB machte und sich bis in Führungspositionen hocharbeitete. Heute arbeitet der russische Präsident Putin mit einem ausgesuchten Führungsstab. Durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er jetzt das Nachsehen und scheut die Begegnungen mit demokratischen Staaten. Während des Friedensgipfels in der Schweiz ließ Putin nach 28 Monaten Krieg gegen die Ukraine neue Bedingungen für einen Waffenstillstand und den Abzug seiner Truppen über die Medien verbreiten. Das klang alles sehr fadenscheinig. Ob das Manuskript von ihm selbst verfasst wurde, ist anzuzweifeln. Warum stellt der russische Präsident überhaupt Bedingungen? Er sollte lieber Frieden schließen und beim Wiederaufbau helfen. Die Schäden und das menschliche Leid, das der Ukraine bisher zugefügt wurde, ist in Zahlen gar nicht mehr aufzurechnen. Wie viel Schaden soll der Ukraine denn noch zugefügt werden? Der Wiederaufbau wird Jahre dauern, vielleicht gibt es dann eine andere russische Führung und ein friedliches und besseres Miteinander auf der Welt.

Rita Humpke

Große Klassen gab es immer

18. Juni: „Schulen vor dem Kollaps. Der neue Bildungsbericht zeichnet ein düsteres Bild für Deutschland. Dramatischer Lehrermangel“

Schade, dass Herr Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, nicht ausführt, welche neuen Aufgaben (auf wen?) dazukommen. Zu große Klassen gab es immer, niemand war bereit, gegenzusteuern. Um 1965 saßen in meiner Grundschulklasse 50 Kinder. Auch wenn die ausnahmslos Deutsch sprachen, war ein vernünftiger Unterricht nicht möglich. Und zur Digitalisierung: Ein Schulleiter wollte für seine Grundschule jedem Kind einen PC ermöglichen. Alles, was nicht piekfeiner hochgestochener Laptop war, wurde von den Eltern abgelehnt. Übrigens gehört zur Bildung vornehmlich der Kulturbereich, weniger die Ergebnisse von Fußballspielen der Bezirksliga oder das Börsenbarometer. Trotzdem wird denen ein Vorrecht in der Berichterstattung eingeräumt. Das ist nicht nur beim Abendblatt oder Spiegel so, sondern zieht sich durch die ganze Medienlandschaft.

Andreas Willscher

Inflationsausgleich fordern

17. Juni: „,Reine Umverteilung von Jung zu Alt‘. Experten halten das deutsche Rentensystem für ungerecht. Was die größten Kritikpunkte sind“

Die im Artikel aufgeführten Beispiele der sukzessiven Leistungskürzungen der gesetzlichen Rentenansprüche in den letzten Jahren zeigen deutlich, dass die Boomergeneration davon besonders betroffen war und ist. Sie zahlte in der Regel die meiste Zeit höhere Beiträge als heute, fast den ganzen Zeitraum deutlich über 19 Prozent (in den 90er-Jahren zeitweise 20,3 Prozent). Hinzu kamen (heute unvorstellbare) sechs Prozent für die Arbeitslosenversicherung. Mit den Rentenbeiträgen wurde ein Rentenniveau der damaligen Rentner von ca. 54 Prozent finanziert. Diejenigen, die damals klaglos diese hohen Beiträge gezahlt haben, erhalten selbst aber nur noch ein Rentenniveau von 48 Prozent und mussten außerdem noch eine ganze Reihe weiterer Verschlechterungen hinnehmen. Und selbst die 48 Prozent werden ihnen nun auch noch missgönnt und sollen nach dem Willen einiger politischer Akteure und insbesondere verbeamteter Wirtschaftsexperten weiter reduziert werden. Das ist meines Erachtens zutiefst ungerecht. Es erfüllt einen mit Hoffnung, dass Rentnerinnen und Rentner langsam beginnen, sich gegen diese Zumutungen zur Wehr zu setzen und berechtigte Forderungen, wie z.B. einen Inflationsausgleich, zu erheben.

Frank Weber

Mehr in den Rententopf zahlen

Man darf die Generationengerechtigkeit nicht nur aufgrund des Zahlenverhältnisses zwischen Beitragszahlern und Rentenbeziehern beurteilen. Es ist vielmehr eine gesellschaftliche Verpflichtung des Staates, dafür zu sorgen, dass seinen Bürgern im Alter kein sozialer Abstieg droht. Genau das ist aber bei Beziehern kleinerer und mittlerer Einkommen schon heute der Fall, und die junge Generation von heute ist der Rentenbezieher von morgen. Die Mär von der Eigenvorsorge ist angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2022 gerade mal 15,3 Prozent der Riesterrentner eine Rente über 83 Euro im Monat erhalten haben, überholt. Auch wird nicht darüber nachgedacht, wie sich Bezieher kleinerer Einkommen die Eigenvorsorge leisten können. Man darf auch nicht übersehen, dass die Beitragsleistungen nicht nur von der jungen Generation aufgebracht werden. Die Arbeitgeber sind ebenso in der Pflicht, wobei diese, anders als in anderen europäischen Ländern, lediglich den gleichen Teil wie die Arbeitnehmer aufbringen müssen. Anderswo ist der Arbeitgeberanteil höher oder es werden von den Arbeitgebern Betriebsrenten für alle aufgebracht. Aber auch der Bund als dritter Finanzier der Rentenversicherung kommt seinen Verpflichtungen nicht nach. 2020 betrug das Minus bei den nicht Beitrags-gedeckten Leistungen 37,1 Milliarden Euro. Fazit: Generationsgerechtigkeit wird es nur geben, wenn wir alle bereit sind, mehr in den Rententopf einzuzahlen. Es ist einfach, immer nur bei den Renten zu kürzen. Betrogen ist die junge Generation, die dann im Alter keine auskömmliche Rente mehr erhält.

Hartmut Thiem, Bezirks-Seniorenbeirat Eimsbüttel

Auf den Punkt gebracht

17. Juni: Leitartikel: „Es läuft die 75. Minute ... SPD liegt im Rückstand, doch Olaf Scholz glaubt fest an die Wiederwahl“

Der Autor hat die Probleme der SPD auf den Punkt gebracht. Man stelle sich eine Fußballmannschaft vor, deren Spieler sich über das Spielsystem streiten, und der Trainer versucht erst gar nicht, das Spielsystem vorzugeben, sondern vermittelt zwischen den Spielern, dass die sich einigen sollen. Wegen der Streitereien innerhalb der Mannschaft kommen zu den Spielen der Mannschaft immer weniger Zuschauer. Die Vereinsführung gibt einem anderen Verein und den Zuschauern die Schuld, dass es nicht läuft. Die Zuschauer verstünden das System, das die Mannschaft spielt, einfach nicht, sie seien zu dumm. Der Trainer, auf die Misere angesprochen, ist sich sicher, dass er Trainer bleiben und auch in der Folgesaison Trainer dieser Mannschaft sein wird. Die Fußball-Fans wissen jedoch, dass es auf den richtigen Trainer ankommt, der aus den vorhandenen Spielern eine erfolgreiche Mannschaft formt und sein Spielsystem vorgibt. Weiterhin kommt es ganz besonders auf den Kader an, also auf die Qualität der einzelnen Spieler und nicht zuletzt auf die Vereinsführung. Wenn dann der Schatzmeister sich sperrt, Geld für wichtige Investitionen locker zu machen, ist das Desaster perfekt. Was folgt, ist ein Eigentor nach dem anderen. Wie soll das alles zu einem guten Ende führen?

Gerhard Hölzel

Haben wir selbst Schuld?

15./16. Juni: Hamburger KRITIken: „Deutschlands Trump-Moment. Parteien rechts der Mitte gewinnen, die Linke geht unter – das hat viel mit den progressiven Eliten zu tun“

Wir leben in einem Meinungsklima, in dem polemische Vereinfachungen immer populärer werden. So sind die schlechte Ampelregierung, und der noch schlechtere Kanzler an allem schuld. Die Tatsache, dass der Opposition auch keine Lösungen zugetraut werden, und die Regierungen aller westlichen Industriestaaten dieselben Probleme haben, ficht uns nicht an. Vielleicht sollten wir uns selbst die Schuld geben. Wählen wir nicht so, dass nur noch inkompatible Parteienkonstellationen regieren können und verlangen dann reibungslose Politik? War nicht die große Mehrheit für mehr Klimaschutz und pfeift dann darauf, wenn Wärmepumpen und E-Autos mehr Geld kosten? Haben wir uns von aufstrebenden Entwicklungsländern abhängen lassen, die mit demselben Know-how, aber mit nur halben Lohnkosten produzieren? Wollen wir trotz weniger Wertschöpfung einen steigenden Lebensstandard? Soll der Staat nicht jede Krise mit Geld zuschütten, damit wir nichts davon merken? Sind wir nicht selbst am demografischen Wandel und an fehlenden Arbeitskräften schuld, suchen aber alle Verantwortung bei den Migranten? Wollen wir einen Kanzler, der uns bei jedem Interview komplexe Krisen erklärt und sie dann umgehend löst? Vielleicht sollten wir mal an uns selbst arbeiten und überlegen, was wir für den Staat tun können. Die These von den Eliten, die an allen Krisen schuld sind, während das reine und einfache Volk leiden muss, sind auch nicht so neu. Originalton Trump.

Jan Wieland, Halstenbek

Gefährliche Polemik

Bitte hören Sie auf, den „woken“ Themen eine Bedeutung zu geben, die sie nicht haben und auch nicht verdienen, um damit Klischees zu bedienen und Aufmerksamkeit zu erzielen. Dass die Regierung sich um nichts anderes erfolgreich gekümmert und damit – „in abgrenzender Gendersprache“ – signalisiert habe, dass ihr die Sorgen „der Mehrheit“ egal sind, ist billige und gefährliche Polemik. Die Inflation und aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands – die fast alle anderen Länder der Welt gerne hätten – hängen zum größten Teil an den kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten und dem gestörten Welthandel sowie der Notwendigkeit, mit weniger Emissionen zu wirtschaften. Das aufstockende Bürgergeld hilft vor allem auch Arbeitgebern, die keine höheren Löhne zahlen können oder wollen. Niemand kann oder möchte von nur 500 Euro im Monat leben. „Migrantengewalt“? Fast alle Migranten sind nicht gewalttätig. Die wenigen anderen werden strafrechtlich verfolgt. Wer eingebürgert wird, hat sich nachweislich integriert. Bitte benennen und gewichten Sie die Dinge angemessen und tragen nicht mutwillig zur weiteren Polarisierung bei.

Marc Schmidt

Preußische Tugenden pflegen

Sie machen in Ihrem Artikel deutlich, was viele unserer Politiker offensichtlich nicht wahrhaben wollen. Die Bürger, nicht nur die „kleinen Leute“, und vor allem auch die Jugendlichen wünschen sich Sicherheit. Sie wollen in einer prosperierenden Wirtschaft einen Arbeitsplatz, die ungetrübte Aussicht auf Wohlstand, Frieden auf den Straßen und mit anderen Staaten. Diese Voraussetzungen schienen bisher vorzuliegen, doch werden nun als bedroht dargestellt. Andere Länder, einst als Entwicklungsländer verlacht, erstarken deutlich, und die Wiege von Freiheit, Aufklärung und Demokratie, Europa, verliert an internationaler Bedeutung. Diese Entwicklung wurde viel zu lange ignoriert. Wir werden uns auf einen weltweiten Wirtschaftskrieg einstellen müssen, der keine Rücksicht auf unsere moralischen Grundwerte nimmt. Nur wenn wir dieses erkennen und unsere preußischen Tugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Forschungsgeist wieder ausgraben, bekommen wir eine Chance, unseren Wohlstand und die Wertschätzung anderer Länder zu erhalten.

Christiane Mielck-Retzdorff

Typisch Ego-Gesellschaft

15./16. Juni: „Automatisch Organspender - das ist der Plan. Acht Bundesländer wollen Widerspruchsregelung einführen. Patientenschützer sind empört“

Nach meinem Verständnis als Arzt sind doch die Organspender zum Zeitpunkt der Organspendeneinwilligung die Gesunden und die Organempfänger die Patienten. Nun schwingt sich ausgerechnet die Stiftung Patientenschutz dazu auf, die Widerspruchslösung, die nachweislich die Zahl der Organspender erhöht, zu blockieren, sozusagen als Fürsprecher für die Gesunden. In unserer verrückten Welt ist also die Zustimmung zu körperlicher Unversehrtheit von Gesunden nach deren Tod wichtiger als das Überleben von todkranken Patienten, nämlich unseren Nächsten! Frei nach dem Motto, was geht mich das Überleben der aan. Typisch für die Ego-Gesellschaft, in der alle im Notfall ein Organ wollen, aber die Mehrheit keines spenden will. Maximal unsozial und in unserer modernen Zeit auch unchristlich! Als ehemaliger Hausarzt habe ich 30 Jahre lang nahezu vergeblich versucht, Patienten zur Organspende zu bewegen. Die Vorstellungen der politisch Verantwortlichen und auch von Herrn Brysch, Ärzte sollten die Patienten mehr zur Spende zu bewegen, sind völlig realitätsfremd. Wenn es den Bürgern wirklich so wichtig ist, auch ihre Organe unversehrt mit ins Grab zu nehmen, statt Leben zu retten, werden sie auch dieser Lösung widersprechen. Aber das wird nicht eintreffen, denn die Zahlen zeigen definitiv, dass die Zahl der Organspender sich mit einer Widerspruchslösung vervielfacht. Wie drückend das Problem sein kann, sieht man an unserem Bundespräsidenten, der sogar lebend seiner Frau eine Niere spendete. Das wollen die meisten nicht mal nach ihrem Tod, und das ist bitter!

Karsten Doering

Ein erfrischendes Festival

13. Juni: „Elbjazz-Frust: Soll das Festival seinen Namen ändern? Wo Jazz draufsteht, sollte mehr Jazz drin sein, finden viele Besucher. Elbjazz-Chef Alexander Schulz will für 2025 einen Stargast verpflichten“

Mit dem Elbjazz-Festival wurde ein wunderschöner Rahmen geschaffen, in dem Jazz jedes Jahr aufs Neue stattfinden kann. Dieses Festival geht nicht im Einheitsbrei der deutschen Festivallandschaft unter, sondern glänzt mit Alleinstellungsmerkmalen, die Jazzfans und insgesamt Musikbegeisterte über Jahre hinweg an sich bindet und sich damit gleichzeitig einem breiten Publikum präsentiert. In der Berichterstattung rund um das Festival gab es kritische Töne, das Festival würde sich aufweichen, es gäbe zu wenig Jazz, während zu viele andere Musikrichtungen Einzug gehalten hätten. Es hieß auch, dass Besucherströme bereits am frühen Abend flüchteten. Das ist in meinen Augen einseitig betrachtet und unzutreffend. Qualität hat einen Preis, vor allem bei einem besonderen Gelände wie diesem, das auf eine noch größere Besucherzahl ausgelegt ist. Hat man die Herausforderung im Kopf, dass Jazz nun eben nicht die breiten Massen wie selbstverständlich bindet, ist es nachvollziehbar, dass die Veranstalter nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie das Elbjazz-Festival auch weiterhin stattfinden kann. Wie gesagt, ich bin kein Jazzfan, und dennoch war ich beide Tage beim Elbjazz-Festival dabei und das gemeinsam mit meinem neunjährigen Sohn. Das war für mich als Alleinerziehende möglich, weil Kinder unter 14 Jahren kostenlosen Eintritt haben. Ich habe beobachtet, dass Publikum aller Altersklassen vertreten war. Aufgrund der Komplexität des Festivals ist es absehbar, dass nicht alle Besucherinnen und Besucher bis Veranstaltungsende vor den Hauptbühnen bleiben, sondern auch hier viel Bewegung herrscht. Ich habe die Zeit vor Ort genutzt, um mir Bands anzuschauen, die ich sonst wohl nicht gesehen hätte. Und ich habe sie genutzt, um mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Viele Gäste haben den Rahmen und die Vielseitigkeit gelobt, während sie die ein oder andere Jazzperle vor Ort erlebt und für sich entdeckt haben. Mein persönliches Fazit: Elbjazz ist auf jeden Fall ein lohnenswertes und erfrischendes Festival, das sich für die gesamte Familie eignet. Es lädt ein, vor Ort zu verweilen, in einem Ambiente, das eben „typisch Hamburg“ ist und mein Herz jedes Mal schneller schlagen lässt … Jazz ist eben auch ein Lebensgefühl, darum fühle ich mich genau richtig beim Elbjazz-Festival! Jeder Mensch hat ein Recht auf Kultur, und das Festival ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie vielseitige Kultur für alle zugänglich und erlebbar gemacht wird! Ich danke allen, die das Elbjazz-Festival wiederholt möglich gemacht haben und bin neugierig auf die Fortsetzung!

Melanie Malchau

