Dortmund/Hamburg. Zweiter Turniereinsatz für Felix Zwayer - wieder in Dortmund. Auch sein deutscher Kollege Daniel Siebert steht erstmals bei dieser EM auf dem Platz.

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer bestreitet auch seinen zweiten Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft in der Arena in Dortmund. Der 43-Jährige leitet am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) die Vorrundenpartie zwischen der Türkei und Portugal, wie die UEFA mitteilte. Am vergangenen Samstag hatte er im Stadion des BVB bereits das Duell zwischen Italien und Albanien (2:1) gepfiffen.

Auch Zwayers deutscher Kollege Daniel Siebert kommt am Samstag (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV) zu seinem ersten Turniereinsatz auf dem Rasen. Der 40-Jährige wird in Hamburg das Gruppenspiel zwischen Georgien und Tschechien leiten.

