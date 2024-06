Themen: Anti-Gender-Initiative verklagt den Senat +++ Neuer Entwurf für Elbtower +++ Cum-Ex-Prozess nähert sich dem Ende

Es ist noch viel schlimmer

20. Juni: „Amtsgerichte sind überlastet. Senat nennt Personalsituation ,angespannt‘, CDU spricht von ,unterirdisch‘. Es wird sogar sonnabends gearbeitet – und 100 Studenten helfen“

Die Personalsituation und der damit einhergehende Arbeitsrückstand dürfte beim Hamburger Verwaltungsgericht nach meinem Kenntnisstand noch weitaus katastrophaler sein. Meine Nachbarn und ich haben bereits im März letzten Jahres (also vor über 15 Monaten!) eine Klage eingereicht. Dabei geht es um eine durch das Bezirksamt Hamburg-Harburg im Jahre 2021 erteilte Baugenehmigung, die wir als widerrechtlich erteilt ansehen. Seit dieser Zeit müssen wir, als betroffene Nachbarn, den Lärm einer Motorsportanlage für Modellautos ertragen, welche auf einer Grünfläche in einem reinen Wohngebiet errichtet wurde und von den Betreibern unter den Augen des Bauamtes noch weiter ausgebaut wird. Unser Anwalt hat sich nunmehr erlaubt, beim Verwaltungsgericht eine Sachstandanfrage zu halten. Recht zügig erhielt er auch eine Antwort, welche aber sehr ernüchternd ausfiel. Danach soll es noch eine Vielzahl deutlich älterer Verfahren beim Verwaltungsgericht geben. Eine Terminierung oder zeitnahe Verfahrensförderung könne man daher aktuell leider nicht in Aussicht stellen. Nach meinem Gefühl hat unsere Justizsenatorin eine Menge Arbeit vor sich, um zu verhindern, dass das Vertrauen in unseren Rechtsstaat nicht den Bach runtergeht.

Dieter Buchholz

Brüder im Geiste

20. Juni: „Anti-Gender-Initiative verklagt den Senat. Aktivisten ziehen gegen die Politik vor das Hamburgische Verfassungsgericht und wollen digitale Abstimmung erzwingen“

Der eine (Aiwanger) will die Demokratie zurückholen, die Initiative gegen das Gendern spricht von Sabotage der gewählten Parlamentarier gegen die „demokratischen Rechte der eigenen Bürger“. Da treffen sich wohl Brüder und Schwestern im Geiste. Ich bin kein Freund des Genderns, aber diese Initiative bekommt meine Stimme nicht.

Klaus Steffen

Gendern ohne Vorschrift

Jetzt ist es also so weit: Die Anti-Gender-Initiative verklagt mit Rückenwind von der CDU den Hamburger Senat. Es soll der Zeitraum verlängert werden, in dem die Hamburger Bürger darüber abstimmen können, ob der Senat den Frauen und Männern in der Hamburger Verwaltung das Gendern verbieten soll. Wohlgemerkt: Es gibt keine Vorschrift, die ihnen seitens des Senats das Gendern vorschreibt. Erstmalig soll deren Ausdrucksweise „korrigiert“ werden. Das wäre ja so, als wenn in Schreiben die Verwaltung zur besseren Lesbarkeit nur ein Komma pro Satz benutzen dürfte. Die Demokratie steht sich manchmal ganz schön selbst im Weg.

Bernd Kipcke

Strahlende Signalwirkung

19. Juni: „Unternehmer will Elbtower die Kugel geben. Projektentwickler Arne Weber möchte mit einem kreativen Entwurf den Baustopp an den Elbbrücken überwinden“

Diese Lösung steht für ein mutiges, ergebnisorientiertes Feuerwerk, was ohne jeden Zweifel Hamburg, Deutschland und sogar Europa guttun wird. Es hat eine strahlende Signalwirkung, entfacht Aufbruchstimmung – und das in vielerlei Hinsicht. Dazu hätten hier viele Akteure der hansestädtischen Bühne die Chance, ihre Kräfte zu bündeln, um zu zeigen: Wenn es für Hamburg eng wird und einfach nur „an Plänen festhalten“ ein kaum mehr nachvollziehbarer, gangbarer Weg zu sein scheint, haben wir eben immer noch das Potenzial und die Beweglichkeit im Kopf, Dinge gemeinsam zu einem überragenden, unserem Niveau, unserer Stadt entsprechenden Ende zu führen. Wenn das so klappt, löscht es den Durst, wie kaltes Alsterwasser nach drei Hansa-Marathons in Folge.

Christian Dahlke

Ich bin begeistert

Mit Begeisterung habe ich von der Idee des Herrn Arne Weber, HC Hagemann, über die Fertigstellung des Elbtowers gelesen. Endlich mal ein Vorschlag, bei dem Hamburg nach der Elbphilharmonie wieder etwas Einmaliges präsentieren könnte! Sicherlich wären dafür auch Investoren zu begeistern, und Olafs Schandfleck würde endlich verschwinden!

Günther Losse

Die Krone aufgesetzt

20. Juni: „Cum-Ex-Prozess gegen Olearius nähert sich Ende“

Es ist wenig verwunderlich, dass zunehmend immer mehr Bürger das Vertrauen in die Politik verlieren oder bereits verloren haben. Im April hatte Deutschlands wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin, Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker, deren Ermittlungen zu ersten Urteilen im Steuerskandal Cum-Ex führten und Kanzler Scholz in Erklärungsnot brachten, um ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten, da die Politik elf Jahre nach Bekanntwerden der ersten Cum-Ex-Fälle noch immer nicht hinreichend reagiert hatte. Seit den ersten Ermittlungen zu seinen Treffen mit Bankier Christian Olearius leidet Olaf Scholz offensichtlich an selektiver Demenz, da er sich gerade an deren Gesprächsinhalte nicht mehr erinnern kann. Im November 2023 ging der Cum-Ex-Skandal nun in eine neue Runde, nachdem der „Stern“ berichtet hatte, dass der von der SPD berufene Chefermittler Steffen Jänicke zwei als Beweismaterial beschlagnahmte Laptops mit 700.000 E-Mails von Scholz‘ Büroleiterin aus dem Tresor im Sicherheitsraum des Untersuchungsausschusses, auf den nur ausgewählte Mitglieder des Arbeitsstabs Zugriff haben, entfernt und versteckt habe. Dass der Cum-Ex-Prozess gegen Bankier Olearius nun aufgrund dessen Blutdruckproblemen eingestellt werden soll, setzt dem ganzen Skandal, der dem Staat einen geschätzten Schaden von 12 Milliarden Euro beschert hat, noch die Krone auf.

Stefan Bick

Ich fühle mich angegriffen

19. Juni: Leserbrief: „Kinder zahlen nur für Eltern“ und 17. Juni: „,Reine Umverteilung von Jung zu Alt‘. Experten halten das deutsche Rentensystem für ungerecht. Was die größten Kritikpunkte sind“

Ich bin treuer Abendblattleser und fühle mich durch den Leserbrief persönlich angegriffen! Ich habe auch keine Kinder, warum auch immer. Ich bin aber gebürtiger Hamburger und habe von meinem 17. bis zum 62. Lebensjahr voll gearbeitet, inklusive 15-monatigem Wehrdienst. Ich habe also viel für mein Geburtsland getan, immer in das Sozialsystem eingezahlt. Wie viele Menschen bekommen Geld vom Staat, ohne jemals etwas eingezahlt zu haben?

Oliver Siemers

Attraktivere Taxitarife

14. Juni: „Viele Taxis fahren mit Verlust – jetzt reagiert Hamburg. Branche in der Not – Verkehrsbehörde stoppt Vergabe von Lizenzen“

Das Hamburger Taxigewerbe steht nach vielen internen und externen Einflussfaktoren erneut vor einem Umbruch, weil der wirtschaftliche Erfolg gefährdet ist. Ob in diesem Zusammenhang das Gesundschrumpfen mittels Genehmigungsstopp funktionieren wird, wird sich zeigen müssen. Die wichtigere Stellschraube ist aus meiner Sicht die künftige Gestaltung des Taxitarifs. Schon die grundlegende Reform des Tarifs in den 70er-Jahren, als die Zuschläge für Gepäck und die Zahl der beförderten Personen sowie die Aufteilung in eine tarifliche Innen- und Außenzone abgeschafft wurden, stimulierte die Nachfrage und brachte wirtschaftlichen Erfolg. Nun sollen Festpreise eingeführt werden, was sicher ein Schritt in die richtige Richtung ist, um wieder Kunden zurückzugewinnen. Eine Überlegung sollte es aber auch wert sein, ob Kurzfahrten so teuer sein müssen, wie sie inzwischen geworden sind, weil vor allem die Einschaltgebühr mittlerweile in den Hauptzeiten mit sechs Euro zu Buche schlägt. Ob sich das Gewerbe und die Verkehrsbehörde, die die Tarife genehmigen muss, damit einen Gefallen getan haben, lässt zumindest Zweifel aufkommen. Das Mobilitätsverhalten der Bürger hat sich verändert und damit auch die Entscheidung, ob ein Taxi bestellt oder auf Alternativen ausgewichen wird. Taxifahrten müssen wieder attraktiv werden, wenn die Nachfrage gesteigert werden soll.

Günter Dorigoni

