Hamburg/Kiel (dpa/lno). Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt durchwachsen mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern. Der Donnerstag startet zunächst sonnig und heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Im Laufe des Tages ziehen ein paar Wolken auf, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 17 Grad auf Sylt und 22 Grad in Hamburg und Lauenburg. In der Nacht zu Freitag ziehen dann dichtere Wolkenfelder auf, es kommt zu schauerartigem, teils gewittrigem Regen. Die Temperaturen kühlen auf 10 Grad in Angeln und 14 Grad in Hamburg ab.

Der Freitag bleibt nach Angaben des DWD bewölkt, die Sonne scheint eher selten durch. Es kommt weiterhin zu kräftigen Schauern und Gewittern. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen die Schauer und Gewitter bei starker Bewölkung etwas ab. Die Tiefstwerte liegen bei um die 14 Grad.

